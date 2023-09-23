貓咪個性就像人類般　讀懂人才能讀懂貓咪　理想與現實往往很殘酷

很多人都有養貓的經驗，每個人養貓的原因都不同。有人因為單身或家裡冷清，養貓陪伴；有人因為家裡的貓不親人，養新貓感化舊貓；有人單純覺得貓咪很可愛，沒有任何原因。文：凱小姐／滔客



無論如何，大部分的貓奴總是期待家裡很溫馨、很熱鬧，回家會有可愛的軟綿綿生物在門口迎接、就寢時會有溫暖的軟綿綿生物鑽進被窩、心情不好會有軟綿綿生物左舔右舔以示安慰、說話時會有喵喵叫以示回應。任何畫面，無不令人感到療癒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而，一旦決定養貓，就必須明白，您養的不是一隻狗，而是一隻有獨立個體的寵物。以下列舉三個原因，讓您明白理想與現實為何不同：

+ 17

一、貓咪跟人一樣，每一隻貓有自己的個性

養貓跟養小孩一樣，您無法決定孩子的個性，更無法選擇貓的個性。如果您工作很忙，卻養了一隻喜歡整天黏著您的貓咪，就像希望孩子獨立點、孩子卻軟趴趴喜歡依賴您的父母，不是施予感化教育，就是要取得兩方皆可以接受的平衡點，達到雙方的需求；如果您時間很多、需要陪伴，卻養了隻特立獨行的貓咪，平時獨來獨往，除了吃喝拉撒需要您處理，其他時間幾乎可以獨立生活、自得其樂，那您只能想像成長大的孩子，除了還無法自立更生外，幾乎可以自主做任何事情了。先認知貓咪有自己的個性，相處起來便不會有太大的灰心與失落感。

二、貓咪跟人一樣，牠們也需要被尊重

很多人認為貓是寵物，可以呼之即來、揮之即去。因為是寵物，所以理當要跟自己撒嬌、聽自己的話、說東不准往西。然而貓咪跟人一樣，需要被尊重、需要被體諒，孩子長大是獨立的個體，貓咪亦是如此。所以，您什麼也沒說，擅自將牠們的東西移位；什麼也沒說，突然出了兩天遠門；什麼也沒說，入侵了貓咪的地盤，這些都是對貓的不尊重。基本的尊重做到，貓咪反應過度是否需要教育，又是另一回事了。

三、貓咪跟人一樣，牠們也有喜、怒、哀、樂

女人有二十八天、男人有工作壓力、貓咪也有志氣難伸的怨氣。貓咪知道，當牠被人類飼養的那一天開始，不用再擔心下一餐在哪裡、不用再流離失所、不用再被外頭的危險趕盡殺絕；同時，牠也知道，自己永遠失去了自由。想到這裡，不免感到神傷。尤其是曾經生活在外的喵星人，就算平時跟人類相處得如何快樂，總會在夜深人靜時感到絲絲落寞，回憶總是令人難忘。所以，當您發現貓咪傻傻望著窗外、不知道怎麼了，就讓牠自己靜一靜、調適一下心情吧！

貓咪真的很可愛，只要您懂得與人相處，相信一定能讀懂貓咪、與牠相處融洽。貓咪有時候也在學習著如何挑戰每一個關卡，我們能做的，就是陪伴牠們成長、跟著牠們一起成長。

延伸閱讀：貓貓冷知識｜貓咪不同肢體語言代表的情緒 主子這樣做證明牠愛你

+ 16

【本文獲「滔客」授權轉載。】