流浪狗亂入足球賽展現高超「控球能力」　被球隊錄取成最萌吉祥物

日前在墨西哥瓦哈卡州舉行的一場足球賽中，一隻流浪狗突然出現在場上搶走足球，還展現過人的「控球能力」全場跑透透，最後被球隊相中，留下來當吉祥物。



9月28日，在瓦哈卡足球俱樂部對上迪聖拉諾亞的比賽上，一隻流浪狗闖入球場，還搶走球員們腳下的足球，跑給大家追。只見牠的步法精巧，靈活地穿梭在人群之中，輕鬆閃躲追捕牠的人，讓場上的工作人員和球員追了老半天都追不到，成為另類話題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而其實過去也不是沒有動物亂入過球場，通常工作人員在一陣追趕跑跳將牠們趕出球場後就不會有下文。但瓦哈卡足球俱樂部的人對這隻狗狗的「控球能力」留下深刻的印象，認為牠應該會是可造之材，於是決定留下牠，成為球隊的吉祥物。

比賽結束後，瓦哈卡足球俱樂部的小編便在官方的社群平台上發文，「我們最新的好朋友在上一場比賽首次亮相後，就在體育場和我們在一起，我們將在球場為他提供一個合適的地方，讓這裡成為他的家。」

據悉當天比賽的結果，瓦哈卡足球俱樂部以4:0力克迪聖拉諾亞，不過網友們笑說，真正的贏家恐怕是這隻狗狗。

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