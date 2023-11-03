金毛尋回犬露出哀傷眼神如遇世界末日　只因媽媽突離開去做這事

日本一隻金毛尋回犬（黃金獵犬）「柚子」（ゆず）平常最喜歡和家人膩在一起，有天阿金看到馬麻轉身離開，立刻露出一臉哭哭的神情，想跟上前卻被抱住。然而飼主表示她其實只是去上廁所而已，柚子卻一臉世界毀滅的表情讓網友笑翻。



飼主在X（原推特）分享一張超有戲的照片，4歲的柚子看起來相當悲傷呈現八字眉的表情，還被把拔在身後抱住動彈不得，表情彷彿在說「馬麻你要去哪裡？」模樣看起來十分焦急。其實當時根本沒有發生什麼大事，飼主解釋她只是起身去上個廁所而已，似乎讓柚子誤以為要出門才會出現這種世界末日的表情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這種無奈的心情在主人回來之後後煙消雲散，阿金立刻露出開心的表情和把拔一起玩耍。飼主表示平時不會讓柚子「自生自滅」，但每當家裡有人要出門的時候，愛犬似乎還是會覺得孤單。像是需要購物或上班的時候，柚子就會一臉悲傷彷彿在抱怨「又要拋下我了」。

柚子豐富的表情吸引許多粉絲，網友們紛紛留言表示「我可能會猶豫要不要去廁所」「眼神充滿悲傷」「表情太可愛了」「就像一個人一樣」「表達能力超豐富」。

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