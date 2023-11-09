天竺鼠仔混進女生籠內「1年狂生88隻」　飼主1決定翻身變百萬富婆

這真的會當場昏倒。一名女子從同事那邊接手6隻天竺鼠，對方告訴牠都是母鼠，結果有一隻公鼠為裝成母的混進去狂開後宮，一年內就狂生88隻小天竺鼠，女子整個家都被天竺鼠擠滿超崩潰，但她想著這些都是生命，不忍棄養或送養，乾脆辭職在家成為全職天竺鼠飼養者，同時也讓自己意外翻身變網紅。



綜合外媒報導，英國一名女子梅森(Sophie Mason)幾年前從公司同事手上接手領養了6隻可愛的天竺鼠，對方告訴她這些天竺鼠的性別都是母的，沒想到梅森帶回家飼養沒多久發現母鼠都懷孕了，緊急帶去給獸醫檢查才發現有一隻公天竺鼠偽裝成母的混進來，而且6隻天竺鼠通通沒有結紮，就這樣不到一年內狂生88隻小天竺鼠，讓梅森十分崩潰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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梅森心想這麼多隻天竺鼠都是生命，不忍送養也不忍棄養，因此乾脆辭職成為在家全職天竺鼠保母，每天跟老公負責照顧這些天竺鼠的生活起居，也開設了IG帳號「masonscavies」，經常在上面分享家有88隻天竺鼠的歡樂日常。梅森無心的舉動讓自己在網路上爆紅，現在已經是小有名氣的天竺鼠網紅，也因為經常拍攝超大天竺鼠家族的可愛影片，吸引超過13萬人追蹤，不少網友也會抖內（Donate）金錢給他們。

梅森表示，目前靠著網友們的愛心捐款與抖內，一年收入可達4萬英鎊(約38萬港幣)，雖然看似賺很多但88隻天竺鼠也需要吃飯跟定期檢查或看醫生，光是購買飼料每年就要花費7千英鎊(約6.7萬港幣)，看獸醫的醫藥費用有時候也會高達2萬英鎊(約19萬港幣)，偶爾也會入不敷出，但她對這80幾隻小動物充滿了感情，會照顧這些可愛的鼠鼠直到牠們終老。

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