你聽說過龜龜會有出眠厭食症嗎？生病原因竟與冬眠前生活習慣有關

龜冬眠醒來後常常會出現絕食的症狀，被稱為出眠期厭食症。



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一、出眠厭食症的概念

出眠厭食症，PHA－－post－hibernation anorexia ，簡稱PHA，指的是龜從冬眠醒來的幾天或者幾周內不吃東西。出眠厭食症不是一個具體的病，只是一個描述性的詞，反映了可能存在潛在疾病。

二、出眠厭食症的原因

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深究出眠厭食症的原因，應該從冬眠前的上一年開始。

1、首先要確定，這個龜的品種是能夠冬眠的龜。如果讓非冬眠習性的龜強制冬眠，很可能是致命的。許多外來龜品種本身是沒有冬眠習性的，例如陸龜中的豹紋陸龜、紅腿陸龜、黃腿陸龜、印度星龜和蘇卡達陸龜（即使個體再大，讓其冬眠都是一種冒險的行為）等；水龜中的東西非側頸龜、黃頭側頸龜、墨西哥蛋龜、薩爾紋蛋龜等。常見能能夠冬眠的陸龜品種是歐洲陸龜、赫曼陸龜、緣翹陸龜等；常見的能夠冬眠的外來的水龜品種有巴西龜、錦龜、斑點池龜、剃刀龜、巨頭蛋龜、日本石龜等；大部分常見的國產龜能夠冬眠。

2、冬眠前準備不當。冬季消耗的不是腸道內部的食物而是已經消化吸收轉化儲存的能量。秋季清腸是為了更安全的冬眠。這段時間持續4－6周，龜會變得活力下降，昏昏欲睡，不吃東西。幼龜清腸的時間相應縮短。這使他們能夠清空他們的胃腸道。重要的是要定期泡澡，讓龜建立足夠的液體儲存以過冬。如果這段時間沒有做好準備或者夏季儲備的能量不夠，那麼冬天過後就可能發生出眠厭食症。

3、冬眠環境條件不當或者冬眠期飼養管理不當。整個冬眠期沒有進行溫度監控管理和水分的補充的話，如果出現溫度過低例如突破冰點，可能會導致龜出現眼睛結晶、前腦組織結晶等凍傷，導致視覺或者嗅覺的下降。氣溫過高，會加速分解代謝，導致機體損耗過快；也可能會有冬眠龜嚴重脱水腎衰竭死亡的情況出現。還有，室外冬眠的龜，可能存在被老鼠咬傷的情況，如果不定期檢查，可能就發現不了。

4、出眠期（給吃或者供熱時機不當）。如果不能及時發現龜已經結束冬眠完全醒來，進行及時的補水和補充營養，可能會導致龜營養消耗過大出問題。

5、冬眠時間過長。龜在冬眠期還是會產生含氮代謝廢物，當然沒有夏季高。龜利用之前儲存的水分（大部分儲存在膀胱）來稀釋這些含氮代謝廢物。如果冬眠時間過長的話，水分不足，脱水，會導致腎臟衰竭和高尿酸血癥。某些嚴重的病例，甚至會析出尿酸鹽，導致內臟型痛風和器官損傷。一般健康的龜冬眠期體重下降的頻率是一個月下降百分之一左右。

6、龜有沒有覺察出來的潛在病，冬眠成奪命的最後一根稻草。如果帶病冬眠，加上整個冬眠期白細胞水平低，會加速龜的體能消耗和臟器損傷，在沉睡中死亡，或者一旦氣溫回升，潛伏的疾病爆發，把病龜推向死亡的邊緣。而主人容易忽略的潛在病一般有：黴菌（真菌）感染、病毒感染、腎衰竭、蛋停滯（難產）、肝臟疾病、消化道疾病和眼睛的問題等。

7、出眠期免疫水平低。龜白細胞平均的壽命是3－4周，而在冬眠期，白細胞生產功能是被抑制的狀態，這就意味着，在冬眠期末，龜處於免疫功能抑制狀態。而生產白細胞需要花費幾周的時間。最後的結果是，在剛出眠時期，龜很容易被條件性致病菌侵襲引發許多疾病。龜將表現為多種臨牀綜合徵，包括口腔炎、肺炎和耳部膿腫、結膜炎、鼻炎、皮膚／殼感染和敗血症等。

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