寵物健康｜巴西龜白眼病治療及預防指南　春秋冬末季節要多加留意

白眼睛是巴西龜最常見的疾病，也是非常高發的疾病，白眼病典型的症狀就是眼睛上蒙了一層白白的霧，嚴重了就會腫到睜不開，這種病不及時治療也會導致死亡，所以要引起主人的注意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼巴西龜白眼病治療及預防指南▼▼▼

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1：如何治療巴西龜白眼病？

對病龜的治療，可用抗生素眼藥水或眼藥膏，每天塗抹患處1次至2次。同時用青黴素注射，用量為每公斤龜體用4萬至5萬國際單位，每天1次，連用2天至3天。

若病龜數量較多，可用一兩種抗生素(50萬至100萬國際單位/升)溶於水中，浸泡龜體30分鐘至60分鐘，每天數次，直至痊癒。對病症輕(眼尚能睜開)的龜，可用呋喃西林或呋喃唑酮溶液浸泡，溶液濃度為30毫克每升，浸泡40分鐘，連續3~5天。

對於病症嚴重(眼無法睜開)的龜，首先將眼內白色物及壞死表皮清除，然後將病龜浸入有維生素B、土黴素藥液的溶液中，每500g水中放0.5片土黴素、2片維生素B。若治療綠毛龜，應用呋喃唑酮塗抹眼部，不能全身浸泡。

２：如何預防巴西龜白眼病

巴西龜白眼病主要是由於水質環境的惡化，巴西龜的眼部受到細菌的傷害才容易導致龜患上白眼病。當巴西龜患有白眼病的時候，飼養者就一定要及時的進行有效的治療，不然巴西龜可能會因為病情惡化而失去生命。當然在日常飼養的過程當中，飼養者更重要的是要避免巴西龜患上白眼病，做好巴西龜白眼病的預防工作。

巴西龜的白眼病較多的發生在春秋季節和冬末季節，為此飼養者要加強巴西龜越冬前和越冬後飼養管理。從飲食和環境等多方面著手，防止白眼病的入侵和傷害。同時飲食加強巴西龜的身體營養，增加抵抗疾病的能力。通過環境的管理，防止細菌的滋生和細菌的危害。

飼養者要定時的對巴西龜和飼養箱進行消毒清洗。一般最簡單的清洗消毒方法就是使用10%食鹽水浸泡飼養箱30分鐘，將飼養箱的四壁都清潔乾淨後在飼養巴西龜。同時還可以使用盤尼西林或高錳酸鉀溶液浸泡巴西龜和飼養箱，這樣也可以達到有效的預防作用。

當發現巴西龜患有白眼病的時候，飼養者一定要請獸醫進行診斷醫治，然後根據獸醫開具的藥方每天進行有效的治療，讓患病的巴西龜能早日的康復。同時在日常生活中，飼養者還要注意保證水質環境的穩定和乾淨，防止水質環境中的細菌滋生而傷害到巴西龜，必要時要定期的為巴西龜更換生活的水環境，已達到預防白眼病的作用。

有很多人覺得巴西龜吃豬肉會引起白眼病，這其實這是一個間接的作用，最主要的原因還是水質的變化，如果吃豬肉的話，水面會出現一層油脂，沾到巴西龜的眼睛上就會發炎，引起白眼病，所以主人要及清理水中的雜質，保證水體的優良。

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