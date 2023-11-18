以為二哈和金毛生吞了200顆維他命 急帶獸醫診斷 誰才是元兇？
撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。前段時間，外國網友@Cheryl Tsui 在網上發帖求助：「家裏有一隻坑貨二哈，該怎麼辦啊？」
她説自己養了2隻狗子，分別是金毛「番薯」和二哈「Mochi」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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有一次，她有事出門倆小時，回來直接傻眼了：原本放在桌子上的維他命D藥盒被啃咬到只剩下一半，裏面200多粒藥片全都不見了蹤影。
可給網友嚇壞了，因為Mochi一向特別貪吃，什麼都往嘴裏塞。於是，保險起見她將兩隻狗子送去醫院洗胃。
醫生聽完也相當震驚，因為藥物劑量過大比較危險，所以立刻進行了催吐和驗血，好在腎功能並沒有受到什麼影響。
等到一切塵埃落定，網友回家才想起來看看監控，確認下罪魁禍首。誰知，這一看又下了一跳！
在她出門後Mochi有些無聊，便獨自一狗跳到桌子上，啃玩起上面的藥盒。
牠把藥盒扒拉到地上，開始肆無忌憚地狂炫藥片，中途番薯也好奇地走過來看了看，卻是一口都沒吃……
也就是説，Mochi不僅連累番薯弟弟去寵物醫院走了一遭、做了檢查洗了胃，還憑實力讓牠倆的身價一夜暴漲，花了網友將近2000澳幣（差不多萬元港幣）！
網友欲哭無淚，但也十分萬幸，畢竟沒有什麼事情比狗狗們的健康更重要了。
但有一說一，在這個問題上寵物主人們還是要多加注意，誤食大量的維他命D會導致狗狗們的高鈣血癥，若情況嚴重，甚至會危害生命。
如果遇到類似的情況，建議及時送醫，避免發生無法挽回的後果。
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