柴柴被超大豬腳塞進口卡住 吐不出來快要哭了 網怨：拍攝者不救
撰文：聯合新聞網
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家中若是有一個吃飯從不細嚼慢嚥的寵物，通常會讓飼主相當頭痛，擔心牠們有一天身體不舒服或是誤食。微博上網友就分享有隻柴犬直接一口吃下整隻豬腳，結果被撐得合不上嘴巴。
畫面中柴犬像是叼著一大塊食物，但仔細一看才發現是柴柴似乎沒有先咬就直接把一大塊豬蹄膀放進嘴裡，導致蹄膀就這樣卡在嘴巴裡。只見牠著急地走來走去發出哼哼哭叫聲，大概是完全沒想過豬腳大塊到吐不出來，自討苦吃的模樣讓人看了是又好氣又好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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最後還得出動飼主幫忙把豬腳從柴柴嘴巴裡給拿出來，逗趣的一幕也讓網友們笑翻留言：「雖然很危險但看著好好笑」、「傻狗歡樂多」、「沒有主人你可怎麼辦」、「腮幫子應該很痛」表示經過這次慘痛的經驗，下次牠大概再也不敢這麼豪邁地把食物一下子全塞進嘴巴裡了。
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