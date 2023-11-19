前飼主嫌小狗醜丟掉　義工掏腰包救牠　1個月後變身超貴氣認不出

愛牠請不要棄養牠。一名飼主帶著自己染病的約克夏犬跑到獸醫院去，一開口就說「我不要這隻狗了，請安樂死牠」，獸醫院一名護理人員不忍這隻狗狗的悲慘遭遇，決定幫助毛小孩接受治療，也幫牠從冷血的原主人那邊找到了疼愛牠的新家，狗狗一前一後反差超大讓不少網友直呼是奇蹟。



綜合外媒報導，美國路易斯安那州一名飼主養了一隻名叫藤壺(Barnacle)的約克夏犬，日前飼主帶著全身染病的藤壺到本頓獸醫院(Benton)，本來院方人員都以為飼主是要來給狗狗看醫生，結果對方竟然說「我不要這隻醜狗，請把牠安樂死」，直接把這隻狗狗棄養在獸醫院便揚長而去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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獸醫院一名醫護人員心疼藤壺的遭遇，自掏腰包給狗狗接受治療，狗狗才從瀕死中恢復身體健康。狗狗救援組織兼中途之家妮娜的救援之路(Ninna's Road to Rescue)創辦人羅培茲(Ninna Lopez)表示，藤壺的飼主在幾個月前就曾經帶牠去看醫生，當初獸醫開了藥請飼主回家餵給牠吃，沒想到一個月後藤壺的狀況變的更糟，再加上藤壺罹患的疾病其實是遺傳自母親的毛囊蠕形蟎病(demodex mange)，其實不是不治之症，只要得到適當的醫療照護與盡快就醫就能控制病情。

好在獸醫院一名不具名護理人員相當具有憐憫之心，這才讓藤壺免於安樂死的命運，並接受一連串的療程，藤壺生命力也相當堅強，就這樣挺了過來蛻變成一隻漂亮的金毛約克夏犬，事後獸醫院也幫藤壺找到了新家，從此擺脫冷血前飼主的陰影。羅培茲將藤壺的故事張貼在網路上與大家分享，網友留言表示「前飼主真的很垃圾」、「好在獸醫院員工人很好，不然這麼漂亮的狗狗就這樣沒了很心疼」。

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