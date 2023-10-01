寵物牛奶對貓狗有哪些好處？挑選時三大必知重點　留意乳製品過敏

貓狗可不可以喝牛奶？在之前的專欄有聊過，撇除容易造成腸胃不適的乳糖，其實牛奶中豐富的營養，能當作營養補充。因此許多 寵物牛奶 利用乳糖分解技術，降低乳糖含量，讓毛孩也能安心享用。



喝寵物牛奶有哪些好處？該怎麼挑選好奶？汪喵教你三大重點！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內容快速瀏覽：

．寵物牛奶對貓狗的好處

．常見種類整理：你家適合哪種？

．牛奶挑選三大重點

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犬貓可以喝 寵物牛奶 嗎？有哪些好處？

寵物牛奶乳糖含量低，貓狗可以相對安心喝喔。

大多數毛拔麻都知道，牛奶中乳糖含量高不好消化，容易造成脹氣、拉肚子等腸胃不適的症狀。許多人認為其他的乳製品也一律不建議貓狗食用，但其實不是這樣的喔！

常見的優格、起司經過發酵、處理後，乳糖含量降低許多。除了含有對犬貓有害的添加物，不少乳製品可以安心讓貓狗食用，例如：無調味優格、切達起司、茅屋起司等。

常見乳製品及 寵物牛奶 乳糖含量

利用乳糖分解技術，降低牛奶乳糖含量，就能成為適合貓狗喝的 寵物牛奶 。不需擔心乳糖不耐的症狀，也能補充不足的營養，例如：蛋白質、鈣質等，是很好的營養補充來源。

寵物牛奶 種類、用途整理！你家適合哪種？

依據年齡、喜好及需求選擇適合的種類

1. 沖泡式粉狀 vs. 即時液態

型態主要分為沖泡式粉狀與即食液態牛奶兩種。粉狀一般容易保存，但是外出需要額外用水沖泡，不方便馬上食用；液體狀則可以隨時開封即食。毛拔麻可以依據喜好、狀況選擇適合的型態。

2. 未離乳毛孩→ 選擇幼犬貓專屬配方奶

特別注意的是，由於牛奶的營養相較於貓奶或狗奶少（蛋白質、脂肪比例較低），牛奶如果沒有經過額外的營養調配、去除乳糖，可能會造成幼犬貓營養不良或拉肚子！

★ 給未離乳犬貓的奶水，要選擇幼犬貓專屬配方奶粉，提供充足、完整的營養才能健康成長。

3. 零食獎勵或營養補充→ 選擇一般寵物牛奶

一般寵物牛奶營養豐富且有淡淡奶香，除了可以提振食慾外，也很適合成年或老年犬貓當作主食外的營養補充；毛孩虛弱、不愛喝水時，也可以將少量加入主食，增加水分及營養攝取。

【注意！】一般寵物牛奶沒有經過營養調配，不適合作為主食喔！

常見 寵物牛奶 種類整理

寵物牛奶挑選指南｜好奶該具備的條件！

如果毛拔麻想針對成年、老年或康復休養的犬貓，挑選適合的寵物牛奶，幫助提振食慾、補充營養，以下提供三點小建議做參考唷！

寵物牛奶 推薦挑選重點

1. 乳糖分解技術：把不能消化的乳糖分解掉！

由於乳糖是貓狗不建議喝牛奶的主要原因，因此現在有許多技術能將牛奶中的乳糖分解掉。

目前常見的方法是在牛奶中加入乳糖分解酵素，這是一種蛋白質，可以將乳糖（雙醣）分解成兩個單醣：葡萄糖及半乳糖，這兩種單醣相對乳糖更好吸收，不容易造成脹氣、拉肚子喔！

寵物牛奶 乳糖分解技術

【這樣更好！】具備檢驗報告，確保零乳糖！

挑選時可以選擇具有檢驗報告的寵物牛奶，透過第三方檢驗，確保牛奶乳糖被分解，讓毛孩喝得更安心。

2. 成分單純、無人工添加物

不能給貓狗喝人用調味奶、一般牛奶，例如：巧克力口味或含有木醣醇等，另外也不建議含有其他色素、調味料等人工添加物。除了可能會造成中毒外，也會增加毛孩的代謝負擔。

因此，除了幼犬貓專屬配方奶粉需要額外添加蛋白質等營養素外，一般的寵物牛奶成分越單純越好喔！

3. 加分：以草飼牛奶作為乳源！

毛拔麻多少會聽過草飼牛及穀飼牛，雖然同樣是乳製品，但是牛的食物來源不同，也會造就牛肉和牛奶的營養差異喔！為什麼要選擇草飼牛奶呢？一起來看看其中原因。

Q1：草飼牛和一般乳牛有什麼差異？

草飼牛奶顧名思義就是由草飼牛生產的牛乳。一般乳牛飼養在圈養牧場，到達一定重量後，食物以穀物為主；草飼牛則完全不同，主要是放養在廣大、寬闊的草原，食物來源全部來自天然牧草或豆科植物。

這樣的飲食差異，造就了草飼牛奶和一般牛奶營養組成不一樣！

Q2：草飼牛奶對健康有什麼幫助？

omega-3脂肪酸、共軛亞麻油酸（CLA）含量高，減少發炎、心血管疾病及肌肉流失！

。平衡不足的omega-3脂肪酸減少發炎反應！

研究比較一般牛奶和草飼牛奶的營養差異，發現草飼牛奶omega-3 脂肪酸含量是一般牛奶的1.5倍，而omega-6脂肪酸含量則是少了約50 %。

一般主食通常有足夠的omega-6 ，但是omega-3 攝取來源較少。當兩種脂肪酸的不均衡（omega-6 過多、omega3 過少），就容易導致發炎、心血管疾病。因此草飼牛奶的omega-3 可以幫助維持脂肪酸攝取平衡，減緩身體發炎反應。

。共軛亞麻油酸（CLA）減少脂肪、肌肉流失

研究也發現草飼牛奶的CLA含量較一般牛奶高，CLA來源主要是草飼動物的乳製品及肉製品。實驗證實CLA可以改變動物代謝，減少體內脂肪，幫助改善肌肉量。

綜合上述，優秀的寵物牛奶需要具備低乳糖、成分單純、少添加物等條件，草飼牛奶則是幫助營養加分。毛孩不愛喝水、食慾不佳或虛弱的時候，零乳糖的寵物牛奶其實也是很棒的營養補充來源。

【小提醒】

1. 少部分毛孩會對乳製品過敏。第一次嘗試寵物牛奶，建議先少量給予，並觀察是否有不良反應，如果有不舒服的症狀，請立即停止食用。

2. 有特殊疾病的毛孩，飲用前也要諮詢獸醫師喔！

貓狗雖然不建議直接喝牛奶，但是經乳糖分解的寵物牛奶其實可以補充蛋白質、鈣質以及平常較難攝取到的脂肪酸。根據家裡毛孩的需求選擇適合的 寵物牛奶 ，也能讓犬貓身體健康、頭好壯壯。

參考文獻

1. Enhancing the fatty acid profile of milk through forage-based rations, with nutrition modeling of diet outcomes

2.Conjugated Linoleic Acid Content of Milk from Cows Fed Different Diets

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