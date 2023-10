寵物牛奶對貓狗有哪些好處？挑選時三大必知重點　留意乳製品過敏

貓狗可不可以喝牛奶?在之前的專欄有聊過,撇除容易造成腸胃不適的乳糖,其實牛奶中豐富的營養,能當作營養補充。因此許多 寵物牛奶 利用乳糖分解技術,降低乳糖含量,讓毛孩也能安心享用。



內容快速瀏覽:

.寵物牛奶對貓狗的好處

.常見種類整理:你家適合哪種?

.牛奶挑選三大重點

犬貓可以喝 寵物牛奶 嗎?有哪些好處?

寵物牛奶乳糖含量低,貓狗可以相對安心喝喔。

大多數毛拔麻都知道,牛奶中乳糖含量高不好消化,容易造成脹氣、拉肚子等腸胃不適的症狀。許多人認為其他的乳製品也一律不建議貓狗食用,但其實不是這樣的喔!

常見的優格、起司經過發酵、處理後,乳糖含量降低許多。除了含有對犬貓有害的添加物,不少乳製品可以安心讓貓狗食用,例如:無調味優格、切達起司、茅屋起司等。

常見乳製品及 寵物牛奶 乳糖含量

利用乳糖分解技術,降低牛奶乳糖含量,就能成為適合貓狗喝的 寵物牛奶 。不需擔心乳糖不耐的症狀,也能補充不足的營養,例如:蛋白質、鈣質等,是很好的營養補充來源。

寵物牛奶 種類、用途整理!你家適合哪種?

依據年齡、喜好及需求選擇適合的種類

1. 沖泡式粉狀 vs. 即時液態

型態主要分為沖泡式粉狀與即食液態牛奶兩種。粉狀一般容易保存,但是外出需要額外用水沖泡,不方便馬上食用;液體狀則可以隨時開封即食。毛拔麻可以依據喜好、狀況選擇適合的型態。

2. 未離乳毛孩→ 選擇幼犬貓專屬配方奶

特別注意的是,由於牛奶的營養相較於貓奶或狗奶少(蛋白質、脂肪比例較低),牛奶如果沒有經過額外的營養調配、去除乳糖,可能會造成幼犬貓營養不良或拉肚子!

★ 給未離乳犬貓的奶水,要選擇幼犬貓專屬配方奶粉,提供充足、完整的營養才能健康成長。

3. 零食獎勵或營養補充→ 選擇一般寵物牛奶

一般寵物牛奶營養豐富且有淡淡奶香,除了可以提振食慾外,也很適合成年或老年犬貓當作主食外的營養補充;毛孩虛弱、不愛喝水時,也可以將少量加入主食,增加水分及營養攝取。

【注意!】一般寵物牛奶沒有經過營養調配,不適合作為主食喔!

常見 寵物牛奶 種類整理

寵物牛奶挑選指南|好奶該具備的條件!

如果毛拔麻想針對成年、老年或康復休養的犬貓,挑選適合的寵物牛奶,幫助提振食慾、補充營養,以下提供三點小建議做參考唷!

寵物牛奶 推薦挑選重點

1. 乳糖分解技術:把不能消化的乳糖分解掉!

由於乳糖是貓狗不建議喝牛奶的主要原因,因此現在有許多技術能將牛奶中的乳糖分解掉。

目前常見的方法是在牛奶中加入乳糖分解酵素,這是一種蛋白質,可以將乳糖(雙醣)分解成兩個單醣:葡萄糖及半乳糖,這兩種單醣相對乳糖更好吸收,不容易造成脹氣、拉肚子喔!

寵物牛奶 乳糖分解技術

【這樣更好!】具備檢驗報告,確保零乳糖!

挑選時可以選擇具有檢驗報告的寵物牛奶,透過第三方檢驗,確保牛奶乳糖被分解,讓毛孩喝得更安心。

2. 成分單純、無人工添加物

不能給貓狗喝人用調味奶、一般牛奶,例如:巧克力口味或含有木醣醇等,另外也不建議含有其他色素、調味料等人工添加物。除了可能會造成中毒外,也會增加毛孩的代謝負擔。

因此,除了幼犬貓專屬配方奶粉需要額外添加蛋白質等營養素外,一般的寵物牛奶成分越單純越好喔!

3. 加分:以草飼牛奶作為乳源!

毛拔麻多少會聽過草飼牛及穀飼牛,雖然同樣是乳製品,但是牛的食物來源不同,也會造就牛肉和牛奶的營養差異喔!為什麼要選擇草飼牛奶呢?一起來看看其中原因。

Q1:草飼牛和一般乳牛有什麼差異?

草飼牛奶顧名思義就是由草飼牛生產的牛乳。一般乳牛飼養在圈養牧場,到達一定重量後,食物以穀物為主;草飼牛則完全不同,主要是放養在廣大、寬闊的草原,食物來源全部來自天然牧草或豆科植物。

這樣的飲食差異,造就了草飼牛奶和一般牛奶營養組成不一樣!

Q2:草飼牛奶對健康有什麼幫助?

omega-3脂肪酸、共軛亞麻油酸(CLA)含量高,減少發炎、心血管疾病及肌肉流失!

。平衡不足的omega-3脂肪酸減少發炎反應!

研究比較一般牛奶和草飼牛奶的營養差異,發現草飼牛奶omega-3 脂肪酸含量是一般牛奶的1.5倍,而omega-6脂肪酸含量則是少了約50 %。

一般主食通常有足夠的omega-6 ,但是omega-3 攝取來源較少。當兩種脂肪酸的不均衡(omega-6 過多、omega3 過少),就容易導致發炎、心血管疾病。因此草飼牛奶的omega-3 可以幫助維持脂肪酸攝取平衡,減緩身體發炎反應。

。共軛亞麻油酸(CLA)減少脂肪、肌肉流失

研究也發現草飼牛奶的CLA含量較一般牛奶高,CLA來源主要是草飼動物的乳製品及肉製品。實驗證實CLA可以改變動物代謝,減少體內脂肪,幫助改善肌肉量。

綜合上述,優秀的寵物牛奶需要具備低乳糖、成分單純、少添加物等條件,草飼牛奶則是幫助營養加分。毛孩不愛喝水、食慾不佳或虛弱的時候,零乳糖的寵物牛奶其實也是很棒的營養補充來源。

【小提醒】

1. 少部分毛孩會對乳製品過敏。第一次嘗試寵物牛奶,建議先少量給予,並觀察是否有不良反應,如果有不舒服的症狀,請立即停止食用。

2. 有特殊疾病的毛孩,飲用前也要諮詢獸醫師喔!

貓狗雖然不建議直接喝牛奶,但是經乳糖分解的寵物牛奶其實可以補充蛋白質、鈣質以及平常較難攝取到的脂肪酸。根據家裡毛孩的需求選擇適合的 寵物牛奶 ,也能讓犬貓身體健康、頭好壯壯。

