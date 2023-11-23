獸醫替狗狗絕育卻遭怨恨　遇上便狂吠　直到5年後因這事態度逆轉

嗨，我是菠菜呀～咱就是説，咋麼會有狗生如此此坎坷的狗子呢？



你們還記得阿黃嗎？就是那隻「做完絕育，追着獸醫小哥連罵了五年」的狗子……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 15

讓所有人都沒想到的是，故事居然出現了反轉！！？前情提要：小哥@霸梗寵物會所 是一名獸醫，他在村裏開了家寵物醫院。

五年前，阿黃因為和其他公狗搶小母狗，蛋蛋被咬碎了。主人將牠送到醫院的時候情況有些糟糕，為了救下牠的狗命，小哥只好把壞死的蛋蛋切除。

「奪蛋之仇不共戴天」，自此他就被阿黃記恨上了。都住在一個村裏，難免抬頭不見低頭見，狗子每次見到小哥張嘴就罵，看錶情就知道罵挺髒的。

「我不是狗，但你是真的狗！」

不光自己罵，還拉幫結派地招呼村裏其他狗一起罵：「就是他給我們做的絕育，害咱們沒媳婦！」

小哥也很無奈，他只要從村裏過就一定伴隨着狗叫聲，而且一罵就是五年。但畢竟要開門做生意的，「醫患關係」搞不好可不行。於是，他嘗試着找阿黃談判：第一次拿火腿腸去的，狗把火腿腸吃了但照罵不誤；

第二次直接端了一瓶白酒，小哥坐在狗自身邊跟牠聊，聊人生聊理想聊詩詞歌賦……反正把心窩子的話都掏空了，但沒用，狗子繼續罵；

第三次他把狗子接到寵物醫院試圖開導，可牠不吃不喝，回到家繼續罵。

期間，一人一狗也和解過一小段時間。但有一天阿黃的飯碗被車壓扁了，剛巧小哥路過，阿黃就以為是他幹的……

樑子越結越大，前面的努力全白搭了哈哈哈！最後逼得小哥實在沒辦法了，大晴天也穿着雨衣，戴着頭盔，試圖躲開村裏的狗。

可還是被認出來了，又是一頓罵。「化成灰我都認識你！！」

更離譜的是，有一天小哥去上班時發現醫院窗户上的不鏽鋼欄杆被弄癟了。一開始，他以為是人為的，但仔細看上面全是牙印，明顯是狗咬的！

嚯，這是偷偷報仇來了！？事已至此，小哥尋思自己和大黃大概是一輩子的仇人了，沒啥迴轉的餘地。但有句話怎麼説的來着：世事無絕對。誰也沒想到，反轉説來就來了……前段時間，因為狗咬人的事情搞得人心惶惶。阿黃的主人不想養了，就把牠賣到狗肉館了，獸醫小哥得知後又花高價把牠撈了回來。

於是，畫風逐漸離譜起來：自己罵了整整五年的仇人，突然變成了主人？！從接回來到現在，小哥已經養牠一個多月了，每天好吃好喝地供着，還給買小衣服穿。

就是這直男審美……罷了罷了。

阿黃不肯接受現實，前後三次跑回前主人那裏，卻連飯都沒得吃一口。

小哥心疼又生氣，天天在旁邊質問牠：“你到底想通沒有，這一個月你吃誰的喝誰的？”

阿黃的表情有些尷尬，也不衝他亂叫了，就一臉鬱悶地蹲着：「我承認以前對你大聲了點…」

咱就是説，這和破產後被死對頭包養有什麼區別哈哈哈！不過，從阿黃的視角來看：主人不要自己了，又被仇人綁架到醫院，實慘！

日子久了，牠和小哥的關係也有所改善，甚至能站在同一戰線開始抓老鼠了。

阿黃想通其實是早晚的事兒，畢竟小哥也不會虧待牠。害，你倆把日子過好，比什麼都強！

延伸閱讀：流浪狗倒在車禍現場全身僵硬 網民都嚇到崩潰 真相也太好笑了

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】