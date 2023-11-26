撿到隻每個月會變樣的狗狗　檢測後竟有15種基因：祖上也太混亂了

嗨，我是小軟柿子。前兩天刷到一熱搜：混15種基因的小狗…



當時我就震驚了，尋思這祖上得是多混亂的關係啊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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6月19日，女孩@社恐小狗湯圓 在地鐵站撿到一隻小黑狗，看起來不過兩個月大，毛都沒長齊…

女孩覺得牠實在可愛，不忍牠繼續流浪就帶回了家，取名為「湯圓」。「瞧牠眉清目秀的樣子，長大一定是一隻大帥狗吧…」

她美滋滋地想著。誰知剛過了一個月，湯圓似乎變了個樣子：臉就越來越尖，耳朵上的毛也越來越長…

「可能是到了尷尬期。」女孩自我安慰道：「再過過就好了……」然而又過了一個月，湯圓光長身子不長腿，變成了板凳？ ！

終於第三個月，妹子重新燃起了希望，她發現湯圓睡覺的時候耳朵飛起，似乎有了立耳的跡象！

但沒想到空歡喜一場，剛過幾天，這貨的耳朵就像被屁崩了一般凌亂。耳朵炸完毛，尾巴也開始炸毛…

妹子驚呆：誰家好狗尾巴長得跟狼牙棒一樣？ 哦，我家的！六個月的時候，連脖子也開始炸毛，直接變成一隻傘蜥了…

有個遊戲怎麼玩得來著：耳朵炸，耳朵炸完尾巴炸；尾巴炸完脖子炸，脖子炸完全身炸…

於是，湯圓從一隻短毛狗變成了凌亂的長毛狗。甚至，都開始長「犄角」了。

妹子的內心十分複雜，感慨著「果然養狗就像開盲盒」。 她將湯圓的變化過程分享到網友，一下子就吸引了百萬網友的注意：「每個月擁有一隻新狗，還有這種好事？」

但她實在太好奇湯圓是啥品種的狗子了，忍不住給安排了基因檢測。時隔半個月，妹子終於收到了基因檢測的結果——這貨居然混血了15個品種！

而網友們呼聲最高的泰迪、拉布拉多、臘腸、可卡和邊牧……一個都沒有！

排在最前面的是，17%的吉娃娃，以及15%的狼。不是，我沒看錯吧，狼！ ？ ！ ？

而且不只湯圓擁有狼的基因，牠往上三代都有狼的混血。

妹子仔細想了想，其實一切都是有跡可循的：譬如無論湯圓多興奮，牠的尾巴永遠是垂著搖擺；而宛如被屁崩了一樣的耳朵……大概就來自吉娃娃的基因；越來越長的毛髮，遺傳自13%的京巴犬；板凳一般的小短腿，估計也是小型犬的基因所導致的，且有一半的機率會遺傳給下一代；至於牠瘦長的體型，大概跟體內的阿沙瓦犬、秘魯印加蘭花犬、富國島脊背犬和涼山獵犬……天生比較清瘦有關。

之前有網友說湯圓的眼神像邊牧，邊牧的確沒有，倒是混了6%的德牧和6%的中亞牧羊犬。

更神奇的是，湯圓柱體內還有一種名叫「玻里尼西亞流浪犬」的基因，而該犬種已經滅絕很久了…

不得不說，真是越看越神奇。

雖然從帶牠回家的那天，妹子就知道牠是一隻混血小串串，但沒想到串得這麼純粹……祖上三代都不帶有一個純種的哈哈哈！

或許正因如此，湯圓除了基因不穩定，沒有攜帶任何遺傳疾病，十分健康。

而且甭管串不串吧，以及串了多少犬種……在妹子心裡，湯圓都是世界上最可愛的存在，一定會好好愛護牠的。

以湯圓基因的複雜程度，檢測做的也太值了，放小說裡不妥妥的超神大女主角！

咱就說有沒有一種可能，牠的祖先們在地球流浪了一圈，最後跑北京混了個京巴落戶口呢？

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