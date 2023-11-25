8題測驗你適合養貓定喺養狗？ 毛孩5大優點及注意事項一文看清

看到大家都有養貓咪或狗狗，好想也養一隻寵物來作伴啊～ 但是養貓咪或狗狗並不是只有『把他帶回家』而已，而是接下來 10-20 年的生活中都會有他，不僅做某些決定前必須要考慮毛孩，同時也會是一筆長期、固定的開銷喔！



你想養貓咪還是狗狗呢？ 養貓養狗的生活是什麼樣子？ 養貓養狗要注意哪些事？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本篇內容可以了解到：



． 適合養貓養狗小測驗

． 養貓 vs 養狗後的生活

． 養貓 vs 養狗的各５大優點

． 養貓養狗固定花費清單

． 養貓養狗必知５大注意事項！



▼▼▼你會養貓還是養狗？▼▼▼

+ 69

自己適合養貓還是養狗？ 馬上來測驗看看！

想養寵物但還在考慮要養貓咪還是狗狗嗎？ 其實無論貓咪或狗狗都很療癒，養了毛孩絕對會為自己的生活添上更繽紛的色彩～ 不過貓咪＆狗狗普遍的個性、生活習慣等等都有很大的差異，如果你還在猶豫不決，那就先來做個簡單的小測驗吧！＊計算方式：將每一題選擇的選項分數加總起來就可以囉～

Ｑ１）你覺得自己的個性是內向還是外向呢？

＞ 比較內向，通常面對不太熟的人都是對方主動先開啟話題。（１分）

＞ 分不出來，感覺偶爾內向偶爾外向。（２分）

＞ 比較外向，就算到新環境、面對不同人也都可以主動聊天。（３分）

Ｑ２）平常外出工作、不在家的時間長嗎？

＞ 長，經常加班、外出，每天都早出晚歸。（１分）

＞ 一般，固定時間上下班，平日晚上＆假日的時間自由。（２分）

＞ 短，每天時間都很自由，平常幾乎都在家。（３分）

Ｑ３）假日走在路上，迎面而來的是不太熟的朋友（同事），你可能會怎麼做？

＞ 趕快低頭滑手機假裝沒看到，內心吶喊：拜託不要認出我！（１分）

＞ 如果對方有先和我打招呼再回應，沒有就算了。（２分）

＞ 主動和對方打招呼、寒喧幾句。（３分）

Ｑ４）假日通常喜歡宅在家裡還是出門？

＞ 放假就是要在家裡好好休息，享受一個人的時光啊～（１分）

＞ 喜歡自己出門走走，比起三五好友更喜歡一個人外出。（２分）

＞ 放假當然要揪朋友出去玩啊，自己一個人好孤單、一直待在家多浪費！（３分）

Ｑ５）平常什麼時候會主動打掃家裡？

＞ 我有嚴重潔癖，每天都要打掃家裡，不能忍受住的地方有任何一點髒亂！（１分）

＞ 不一定欸～ 家裡大概保持整齊，平均１－２週會打掃家裡一次。（２分）

＞ 沒有固定時間，家裡不要太髒就好，真的受不了才會開始整理或打掃。（３分）

Ｑ６）目前居住空間的大小

＞ 我是住一般小套房的租屋族。（１分）

＞ 住在一般家庭式的房子，家裡有客廳、不只一個房間。（２分）

＞ 住在比較大的獨棟房子，有兩三層樓以上或前後院的活動空間。（３分）

Ｑ７）早上起床有賴床習慣嗎？

＞ 超級愛賴床，不知道為甚麼總是會睡回去，幾乎每天早上都起不來。（１分）

＞ 休假日才會賴床，平常上班上課或有事的話還是可以順利起床。（２分）

＞ 從來不賴床，每天鬧鐘一響、時間到了就會起床。（３分）

Ｑ８）喜歡狗狗熱情、貓咪高冷的性格嗎？

＞ 就是喜歡傲驕高冷的貓咪，感覺這樣有更多時間可以做自己的事～（１分）

＞ 貓咪狗狗都喜歡，但有點擔心沒時間陪伴狗狗。（２分）

＞ 貓咪狗狗都喜歡，但有點擔心貓咪會不理我。（３分）

＞ 非常想要熱情黏人的狗狗來撫慰心靈，很享受這種被需要的感覺！（４分）

————————— 結果出爐 —————————

總分： 8－14 分

適合養貓咪！

貓咪安靜又獨立，準備好被貓咪的可愛爆擊吧～

總分： 15－17 分

貓咪狗狗都很可以！

看自己比較喜歡貓還是狗，或是繼續往下看看你更喜歡誰的優點吧～

總分： 18－25 分

適合養狗狗！

狗狗活潑又黏人，等著被狗狗的熱情融化吧～

※ 以上的小測驗僅供參考啦～ 還是要經過自己的評估和喜好來做決定唷！

養貓 vs 養狗後的生活＆養貓狗５大優點比較！

貓咪和狗狗的個性及生活習慣都相差很～大，經過以上測驗還是選不出來想養貓或狗嗎？ 那就來看看成為貓奴 vs 狗奴的生活會長怎樣，還有已經養貓咪＆狗狗的奴才們，覺得養貓養狗各有哪些優點吧～

+ 1

※ 以上為常見的毛孩反應，還是有可能會因為貓咪狗狗的個性而有不同結果喔～

▲ 養狗的５大優點

1）親人、黏人

2）容易訓練、會聽指令

3）每天熱情迎接毛爸媽回家

4）可以一起出去玩、戶外活動

5）能夠滿足被需要的感覺

▲ 養貓的５大優點

1）不用帶出門遛、可以在家上廁所

2）會幫忙抓蟲蟲（偶爾有驚喜小禮物）

3）愛乾淨、會自己理毛清潔

4）較多房東接受養貓

5）個性獨立、互動時間相對較短

養貓養狗的花費？必看養寵固定花費清單

養貓養狗會花很多錢嗎？ 毛編可以直接回答：會，真的會！

當然不是一定要讓毛孩過上錦衣玉食的生活才算幸福，但是每一餐的伙食費、日常消耗用品、醫療費等等，都是飼養毛孩後必須且固定的支出，加上毛孩可能會陪伴我們超過 10年 的時間，可負擔之餘也要有穩定的收入或存款，千萬別為了養毛孩讓自己沒錢吃飯啦～

＄伙食費

主食（飼料、罐頭、生食、鮮食）、零食

＄醫療費

絕育費用、每年施打疫苗＆健康檢查、醫藥費、住院費

＄日常用品

如廁用品（貓砂、尿布、尿布墊）、外出用品（牽繩、外出籠、寵物推車）、玩具、睡窩

＄保健、清潔系列

保健食品、潔牙用品、沐浴美容用品、居家清潔用品

＄其他可能花費

寵物美容、寵物旅館、居家環境布置（貓跳台、止滑地墊、柵欄）、寵物保險

延伸閱讀：貓狗主人最常犯的8大迷思 愛牠便放縱餵東西 這絕對是大錯特錯

+ 61

這些真的都可以接受嗎？養貓養狗必知５大注意事項！

1）毛孩突發的醫療支出

毛孩生病不像我們人類有健保給付，進入診間後可能就會是一筆花費，雖然我們都希望毛孩能夠身體健康，但誰都無法決定任何疾病的去留。

你有穩定的收入、足夠的存款支付毛孩的醫療費用嗎？ 如果存款不足、付不出醫藥費怎麼辦呢？ 雖然這是相當現實的問題，但卻是我們帶毛孩回家前必須考慮的重點喔！

2）毛孩可能製造的小麻煩

雖然毛孩可愛又療癒，但他們總是會有讓人覺得麻煩的時候，例如：毛孩還沒學會定點大小便，可能會在家裡四處排泄、一年四季都可能掉毛在各處、愛講話的毛孩會一直喵喵叫或汪汪叫、家裡的任何物品都有可能被破壞等等。

當你累了一天下班後回到家，開門卻發現被毛孩破壞的房間，你能接受嗎？ 這些都需要足夠的耐心及正確的毛孩飼養＆照顧觀念，慢慢教導毛孩。

3）租屋族必看 — 多數房東不接受毛孩

許多人長期在外租屋，不過「可養寵」的房子不多又搶手，雖然養貓可能會比養狗好找一些，但大多數房東是不接受毛孩的喔！

如果臨時要搬家卻找不到可養寵的房子怎麼辦呢？ 也有很多是因為毛孩的叫聲吵到隔壁鄰居、毛孩破壞房東傢俱而被迫退租的案例，這都是租屋族養毛孩前必須考量到的問題喔！

4）同住者（伴侶、家人、室友）都接受毛孩且無過敏體質嗎？

帶毛孩回家就是讓他成為我們的家人，但是你的其他同住者都有同意嗎？

最常見的棄養原因之一就是同住者無法接受毛孩的叫聲、排洩物、氣味、行為或是直接對貓狗的毛髮過敏，畢竟同住者也是會長期與毛孩相處的人，一定要確定同住者完全接受毛孩才能帶回家唷～

5）綁定未來 10-20 年的人生

毛孩的平均壽命超過 10年，你有把毛孩規劃進未來 10-20 年的人生裡嗎？

這幾年可能會面臨畢業、換工作、搬家、出國、結婚、生子，每一件生活中的大小事都可能影響到毛孩，當遇到這些計畫中或是突發的事件，你也能堅守對毛孩不離不棄的承諾嗎？

一夕之間失去家人、失去家，在陌生的街頭流浪徘徊、過著有一餐沒一餐的日子，這些都是流浪犬貓的生活日常，而台灣流浪犬貓的數量一直居高不下，最常見的原因就是來自於棄養。

棄養毛孩的原因非常非常多，如果我們可以在決定飼養毛孩前就仔細考慮清楚、做好準備，一定可以大幅減少毛孩被棄養的機會，相信我們都能成為「終養不棄養」的負責任毛爸媽喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】