貪吃阿金看守廚房做監工　5分鐘後露出快餓昏模樣：能開動了嗎？

本汪肚子餓了！日本一隻黃金獵犬「Forte」（ふぉるて）發現阿嬤在廚房準備食物，於是跑到身邊決定全程「監工」。然而可能是等到肚子都快餓扁了，阿金就一屁股坐在阿嬤的腳上，露出一臉無奈的表情。然而飼主笑說牠明明也才等5分鐘左右而已。



原PO在X（@fortegolden，原推特）分享，當時母親正在廚房準備餐點，貪吃的Forte一聽到聲音也跟到身邊來，似乎以為這樣就能早點吃到東西。從照片中可以看到，阿金在餐點製作期間不斷刷著存在感，一屁股坐在腳掌上，硬是要讓尾巴穿過阿嬤的雙腿之間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 13

飼主解釋接下來5分鐘左右的時間，Forte就這樣一直緊緊黏在母親身邊。而圖片右上角的碗公則是要給Forte的食物，是才剛切好沒多久的紅薯零食。阿金看到食物卻還不能開動，臉上免不了露出無奈的表情，模樣令許多網友看了笑翻。

延伸閱讀：金毛尋回犬露出哀傷眼神如遇世界末日 只因媽媽突離開去做這事

+ 15

延伸閱讀：

烤肉沒揪？家庭派對遭黑熊洗劫「10顆漢堡加可樂漱口」 影片曝光網笑：懂吃

老伴猝逝讓她天天以淚洗面！17歲老貓「一改怕人性格」伸手手安慰：馬麻有我陪你

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】