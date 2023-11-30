路邊擺攤放著兩隻狗狗　途人以為他在賣狗　結果藏著心碎故事

大家好，我是菠菜。如果狗狗不慎走丟，主人一定是心急如焚的。



前幾天晚上，網友@擺爛小胖zZ 出門散步時發現路邊有一個十分熱鬧的攤子，裏三層外三層地圍著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友有些好奇，忍不住過去看了看：發現人羣中心是一小哥推著一輛三輪車，車上坐著一隻邊牧媽媽和牠的孩子們。

開始她以為小哥是個狗販子，可仔細一看才車上還擺著尋狗啓示，原來小哥是在擺攤尋找走丟的狗狗。

小哥養了一對邊牧夫妻，小女狗就是車上這隻，名叫開心；小男狗名叫天天，前幾天走失了…

因為前段時間，開心生了小狗崽，讓本就喜歡狗子的小哥高興得不得了，對小狗照顧得無微不至。

狗爸也因此受到了冷落，一直鬱鬱寡歡。直到前幾天早上，小狗在家裏淘氣，小哥一時氣急但不捨得打小狗，就讓天天，「背鍋」了。

妥妥的產後抑鬱+家暴嘛，天天實慘！牠咽不下這口氣，當天遛狗的時候就趁小哥不注意直接離家出走了。

小哥急得不行，能用的找狗方法都用過了。

他在網上發佈了尋狗啓示、在大街小巷裏四處打聽、求助過寵物偵探，最後，甚至連玄學方法都試過了，然而都杳無音信…

按理説，邊牧那麼聰明是能認識回家的路，但牠好像真的被傷了心，不願意回去。

普通狗狗的情緒也很敏感，何況是聰明的邊牧，小哥實在不該這麼粗暴地對待牠。

如今小哥也知道錯了，只希望天天能早點回家。

無奈之下，他就帶著狗媽和狗崽出來擺攤，希望能夠早日找到天天，他願意懸賞2000元和送一隻小狗崽。

如果大家有線索也可以跟原博主提供一下呀～最後，希望所有走失的狗狗都能早日回家。

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