流浪汪被救起時臉腫5倍大　虛弱身體惹憐憫　幸好結局大逆轉

不用再害怕遇到壞人了。美國一處動保組織「聖路易斯流浪救援」（Stray Rescue of St. Louis）某天接獲通報，在路邊救援了一隻被遺棄、傷痕累累的狗狗，臉腫了5倍大全身都被感染，各種傷口隱約透露出血淋淋的過往。



「聖路易斯流浪救援」發文表示，當天他們出發去救一隻被綁在路邊柵欄的狗狗，到了現場發現和原本想像的完全不一樣。印入眼簾的是臉腫了足足5倍大的可憐生物，身體布滿傷口卻沒有被妥善處理，眼睛睜不開病懨懨的模樣讓志工相當緊張，急忙飛奔到動物醫院卻聽到更多壞消息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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到了獸醫院之後，檢查報告顯示受傷的「馬可」（Marco）得到了敗血症，種種傷口顯示馬可先前參與過「鬥犬」的活動，可怕的過去讓牠心力交瘁。

幸運的是經過幾個月的靜脈注射及服藥之後，馬可完全恢復健康，帥氣的臉龐和當時被救援的模樣簡直判若兩汪。後續馬可來到寄養家庭，而女主人也被親人的馬可收服，目前正陪伴著彼此享受著最美好的時光。

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