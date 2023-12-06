科學家揭開喵星人呼嚕聲的奧秘　解開愛與溫馨背後謎題：太治癒

貓的呼嚕聲總是能為人類帶來無盡的愛與溫馨。然而，背後的科學奧秘卻困惑著研究者數千年。直至最近，科學家終於為這悠久的謎題揭開了一角。



人類與貓共同生活已有數千年的歷史，然而，專家們至今仍對貓呼嚕聲的產生機制知之甚少。目前對於貓咪的呼嚕聲理解主要是被證實能夠幫助人類穩定情緒。研究表明，當貓咪發出呼嚕聲時，它能放鬆人的神經，減輕壓力，甚至降低心臟病的風險。這種治療效果被認為與呼嚕聲的振動頻率有關，它能產生放鬆和舒適的感覺。不僅如此，與貓咪互動和聆聽它們的呼嚕聲，也能增強人類的心理健康，使人感覺更加愉快和安心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而，新的研究似乎讓我們離解開這個謎題更進了一步。過去，一些科學家認為，貓的呼嚕聲是由於它們在喉嚨的聲帶肌肉的收縮和放鬆而產生的。但最新的研究揭示，事實可能並非如此，貓的呼嚕聲可能來自於它們喉嚨內的一個獨特結構。

通過對已安樂死的貓喉嚨的研究，科學家發現，只要通過貓的喉嚨吹氣，就能產生類似呼嚕聲的聲音，而無需喉嚨肌肉的收縮或放鬆。更令人驚訝的是，他們發現貓的聲帶在震動時，與人類的聲帶震動非常相似，特別是在產生「低音」時。

貓聲帶具有墊片組織幫助牠們產生低音呼嚕

這幅圖解揭示了家貓聲帶的結構。通過CT掃描，我們看到膜質聲帶的長度為7.5毫米。組織學表徵和示意插圖進一步展示了喉頭的内部結構，幫助我們理解貓如何產生特有的聲音。（《當代生物學》）

貓的呼嚕聲是一種非常低頻的聲音，對於貓這樣的小動物來說是非常罕見的。就像直立的低音提琴會產生比小提琴更低沉的聲音一樣，長的聲帶會產生比短的聲帶更低沉的聲音，這也是為什麼老鼠的聲音比人類的聲音更尖銳。但是，儘管貓的體型很小，它們可能仍能夠產生低頻的呼嚕聲，這要歸功於貓聲帶上附著的「墊片」組織，這些組織可能幫助聲帶在更低的頻率下震動。

雖然這項新發現並未完全排除貓通過主動使用其喉嚨肌肉來產生呼嚕聲的理論，但它為新的研究打開了大門。瑞典林雪平大學的語言學家羅伯特（Robert Eklund）表示，這項研究是「解釋呼嚕聲實際是如何產生的里程碑」。

至於貓的呼嚕聲的秘密是否完全被揭開，似乎還需要更多的研究。理論上，科學家可以將貓放入功能性磁共振成像（fMRI）機器中，觀察它在呼嚕時大腦內部的活動。然而，要使這種方法奏效，貓需要被繫緊，以保持在掃描器內完全不動，同時被說服在同一時刻呼嚕，這對動物來說是一個道德上令人堪憂的實驗。

貓的呼嚕聲是如何產生的，至今仍是一個複雜的問題。然而，這項新的研究無疑為我們提供了一個令人期待的方向，讓我們有機會更加深入地理解這個奇妙的現象。在未來，或許我們能夠完全揭開貓呼嚕聲背後的神秘面紗，並更好地理解我們的喵星人朋友。這項研究刊登在最新一期的《當代生物學》期刊。

參考出處:

1.Domestic cat larynges can produce purring frequencies without neural input. Current Biology

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】