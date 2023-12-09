寵物飲食｜貓咪吃剩主食罐的4大原因　保存、回溫攻略一文看清

你是不是也養了一隻挑食的喵星人，常常主食罐吃不完呢？



罐罐吃不完要如何保存？每次都不想浪費，可是貓罐頭放隔夜、冰過的罐頭貓咪會吃嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪主食罐保存攻略▼▼▼

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為什麼主食罐吃不完？

主食罐吃不完的原因可能有很多，以下是最常見的四種原因：

1. 口味不喜歡

其實跟人一樣，毛孩們也會有各自口味上的喜好。如果貓咪平常喜歡吃較重口味的乾飼料、或是味道較濃的副食罐，可能會對部分口味相對較淡的主食罐失去興趣。會建議挑選營養均衡、口味較重的海鮮魚底罐頭給較挑食、喜歡海鮮味的貓貓試試喔！

2. 不習慣

對於新口味或新食物，貓咪需要一段時間來習慣。建議轉食中的毛孩採取漸進式換食，讓毛孩慢慢適應濕食，減少廚餘！

3. 食慾不好

貓咪身體不舒服、或是天氣炎熱都可能造成食慾降低，這時候，就算是喜歡的口味也可能吃不完。會建議在放飯前跟毛孩玩一下，消耗體能增加飢餓感，或是開冷氣降溫、撒些開胃零嘴，幫助恢復食慾喲！

△ 注意：若是毛孩持續沒有食慾，就要特別注意是不是毛孩身體出現異狀喔！

4. 單純吃膩、想換換其他口味

如果一直餵食單一種罐罐，較挑嘴的貓貓很容易會吃膩，所以平時可以多用幾款不同口味的主食罐交替餵食，讓毛孩維持新鮮感。

以上都是造成主食罐吃不完的可能原因，毛拔麻們如果覺得丟掉很浪費，那沒吃完的主食罐要如何保存呢？

罐罐吃不完如何保存？

一般未開封的罐罐只要放在乾燥陰涼、陽光無法照射處，不需特別冷藏保存。而開封後的罐罐，則會建議盡快食用完畢，避免在室溫放太久而滋生細菌。一般而言，主食罐吃不完常見的保存方式有兩種：

保鮮膜保存

許多毛拔麻都有毛孩主食罐吃不完的困擾，一部分毛拔麻會將剩下的罐罐封上保鮮膜後，直接放入冰箱冷藏。保鮮膜可降低細菌滋生的情況，也可稍微保留食物的香味。

密封容器保存（較推薦）

另外，也有一部分毛拔麻對於「金屬罐罐接觸空氣後是否容易氧化」有些疑慮，所以選擇裝入密封容器後再放置冰箱保存。玻璃容器或是密封性高的保鮮盒，對食物的保存有更好的效果。如果隔餐食用要加熱也較方便。

冰過的罐頭貓會吃嗎？

對於不太挑食的貓咪來說，只要是喜歡的罐罐，即便冰過也會吃。但畢竟食物還是新鮮的最對味，所以冷冷的罐頭多少還是會影響貓咪進食慾望。會建議先回溫或是稍微加熱後再食用。以下提供幾個回溫的方式給毛爸媽參考：

室溫回溫

最簡單的方式就是放在室內10~20分鐘，讓罐頭回溫，不要那麼冰。但也要注意不要在室溫中放太久，以免滋生細菌哦！

加入溫熱水

如果是願意在主食罐裡面混水的貓咪，可以加入溫熱水到冰過的罐罐中，稍微攪拌即可。但要注意別太燙囉！除了避免高溫導致部分營養流失外，更怕毛孩燙著了！

微波爐／隔水加熱

直接加熱最為直接，但切記金屬不能放入微波爐，所以記得換到可以微波的容器後再進行微波。如果沒有微波爐，也可以隔水加熱。

吹風機加熱

如果家裡沒有廚房或是微波爐，可以用吹風機稍微吹個10~20秒，讓罐罐回溫，貓咪也會比較有食慾喔！

總結

雖然冷藏可以保存罐罐，但最多也不要超過三天，除了不新鮮、營養流失之外，食物香味散失也會讓你的毛孩對它失去興趣。而面對挑嘴的貓咪或是轉食中還不習慣濕食的貓咪，如何挑選主食罐就很重要了！每個毛孩喜歡的口味不一樣，建議可以選擇嗜口性高的主食罐，這樣獲得貓主子青睞的機會會更高喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】