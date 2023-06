寵物飲食｜食品添加劑大整理　這3項常見應用物對毛孩有害嗎？

在食品中為了保存、方便製造,或是視覺、味覺的調整,通常會添加食品添加劑。



今天整理出一些常見的食品添加劑給大家,並且會介紹應用在寵物食品中的其中三項。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

▼▼▼食品添加劑大整理▼▼▼

+ 19

看不懂的成分標示,今天幫你整理出來

種類+常見的食品添加劑

甜味劑:木醣醇、阿斯巴甜

著色劑(色素):梔子黃色素、胭脂紅色素

保鮮劑:山梨酸、精蛋白

黏稠劑、安定劑、膠凝劑:果膠、羧甲基纖維素、鈉

氧化防止劑:異抗壞血酸鈉

保色劑:亞硝酸鈉、硝酸鈉

漂白劑:亞硫酸鈉、次亞硫酸鈉

防腐劑:鄰苯基苯酚、山梨酸類(已二烯酸)

香料:橘子香精、香草精

酸化劑:檸檬酸、乳酸

調味料:味精

乳化劑:植物卵磷脂

酸度調節劑:DL-蘋果酸、乳酸鈉

膨脹劑:碳酸氫鈉

食品添加劑介紹

-木糖醇(xylitol)

木糖醇 (Xylitol) 是一種具有甜味的醇類,存在於各種植物中,大多從白樺、覆盆子、玉米等植物中提取。對於人體沒有可知害處,常被使用在糖果、口香糖和薄荷糖中。

有些寵物牙膏、潔牙骨與餅乾,也會添加木糖醇。但如果狗狗食用了足量的木糖醇,可能會引發低血糖、肝衰竭,甚至是死亡。

FDA(美國食品藥物管理局)指出,因犬科動物的消化系統與人類不一樣,木醣醇會使得狗狗的胰臟分泌大量的胰島素,而引發不可逆的身體損害。所以建議毛爸媽在購買寵物食品時,仔細觀看成分。

1.每公斤0.1克的木糖醇,就可能造成狗狗低血糖的症狀。



2.每公斤0.5克的木醣醇,便會在食入12-24小時後肝指數上升,甚至可能在沒有出現低血糖的情況下就引發肝衰竭。(參考至朱百川獸醫師的文章,社團法人台灣防止虐待動物協會)



那貓咪是否可以食用木糖醇呢?尚未有研究和報告指出貓咪食用木糖醇會有中毒問題。但以營養學而言,貓咪所需營養並不包含醣類,因此還是建議較少食用唷!

-羧甲基纖維素(Sodium Carboxymethyl cellulose;CMC)

常被用於各種寵物飼料中,為飼料添加物上的黏著劑。在多種藥劑中作為賦形劑,常用於片狀保健品的黏著劑與成膜劑。聯合國糧食及農業組織(FAO)和世界衛生組織(WHO)已批准將羧甲基纖維素用於食品,經過一定的生物學、毒理學研究和試驗後獲得批准。

-亞硝酸鈉(NaNO2)

常被用於肉品類的染色劑,也可以作為防腐劑。它能夠抑制細菌繁殖,並且避免肉品產生肉毒桿菌。但若與高胺類的魚乾等食物一起吃,可能會轉化為「亞硝胺」等有害物質。根據行政院農委會規定,一公斤的寵物食品中,不能超過100公克(100 ppm)。所以毛爸媽在購買一些零食時,可以注意是否有添加亞硝酸鈉,盡量避免跟高胺類食物一起吃唷!

總結

因食品添加劑有各種不同效果,也可能產生不同的影響。因此,建議毛爸媽若看到不常見的成分,可以上網查詢或詢問信任的專業人員。食品添加劑充斥生活的各個方面,而我們也需要更了解它,才能為自己和毛孩選擇更好的食品。

參考資料



寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準 美國食品藥品監督管理局 關於木醣醇(作者為朱百川獸醫師,社團法人台灣防止虐待動物協會) Rangaswamy, S. and F. A. Agblevor. 2002. Screening of facultative bacteria utilizing D-xylose for xylitol production. Appl. Microbiol. Biotechnol. 60:88-93. 食品添加物的科學(作者: 左卷健男, 池田圭一)



延伸閱讀:寵物飲食|適合貓狗的鈣質來源推薦 生骨與熟骨的分別在哪?

+ 21

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】