寵物飲食｜食品添加劑大整理　這3項常見應用物對毛孩有害嗎？

在食品中為了保存、方便製造，或是視覺、味覺的調整，通常會添加食品添加劑。



今天整理出一些常見的食品添加劑給大家，並且會介紹應用在寵物食品中的其中三項。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼食品添加劑大整理▼▼▼

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看不懂的成分標示，今天幫你整理出來

種類＋常見的食品添加劑

甜味劑：木醣醇、阿斯巴甜

著色劑（色素）：梔子黃色素、胭脂紅色素

保鮮劑：山梨酸、精蛋白

黏稠劑、安定劑、膠凝劑：果膠、羧甲基纖維素、鈉

氧化防止劑：異抗壞血酸鈉

保色劑：亞硝酸鈉、硝酸鈉

漂白劑：亞硫酸鈉、次亞硫酸鈉

防腐劑：鄰苯基苯酚、山梨酸類（已二烯酸）

香料：橘子香精、香草精

酸化劑：檸檬酸、乳酸

調味料：味精

乳化劑：植物卵磷脂

酸度調節劑：DL-蘋果酸、乳酸鈉

膨脹劑：碳酸氫鈉

食品添加劑介紹

－木糖醇（xylitol）

木糖醇 (Xylitol) 是一種具有甜味的醇類，存在於各種植物中，大多從白樺、覆盆子、玉米等植物中提取。對於人體沒有可知害處，常被使用在糖果、口香糖和薄荷糖中。

有些寵物牙膏、潔牙骨與餅乾，也會添加木糖醇。但如果狗狗食用了足量的木糖醇，可能會引發低血糖、肝衰竭，甚至是死亡。

FDA（美國食品藥物管理局）指出，因犬科動物的消化系統與人類不一樣，木醣醇會使得狗狗的胰臟分泌大量的胰島素，而引發不可逆的身體損害。所以建議毛爸媽在購買寵物食品時，仔細觀看成分。

1.每公斤0.1克的木糖醇，就可能造成狗狗低血糖的症狀。



2.每公斤0.5克的木醣醇，便會在食入12-24小時後肝指數上升，甚至可能在沒有出現低血糖的情況下就引發肝衰竭。(參考至朱百川獸醫師的文章，社團法人台灣防止虐待動物協會)



那貓咪是否可以食用木糖醇呢？尚未有研究和報告指出貓咪食用木糖醇會有中毒問題。但以營養學而言，貓咪所需營養並不包含醣類，因此還是建議較少食用唷！

－羧甲基纖維素(Sodium Carboxymethyl cellulose；CMC)

常被用於各種寵物飼料中，為飼料添加物上的黏著劑。在多種藥劑中作為賦形劑，常用於片狀保健品的黏著劑與成膜劑。聯合國糧食及農業組織(FAO)和世界衛生組織(WHO)已批准將羧甲基纖維素用於食品，經過一定的生物學、毒理學研究和試驗後獲得批准。

－亞硝酸鈉（NaNO2）

常被用於肉品類的染色劑，也可以作為防腐劑。它能夠抑制細菌繁殖，並且避免肉品產生肉毒桿菌。但若與高胺類的魚乾等食物一起吃，可能會轉化為「亞硝胺」等有害物質。根據行政院農委會規定，一公斤的寵物食品中，不能超過100公克(100 ppm)。所以毛爸媽在購買一些零食時，可以注意是否有添加亞硝酸鈉，盡量避免跟高胺類食物一起吃唷！

總結

因食品添加劑有各種不同效果，也可能產生不同的影響。因此，建議毛爸媽若看到不常見的成分，可以上網查詢或詢問信任的專業人員。食品添加劑充斥生活的各個方面，而我們也需要更了解它，才能為自己和毛孩選擇更好的食品。

參考資料



寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準 美國食品藥品監督管理局 關於木醣醇(作者為朱百川獸醫師，社團法人台灣防止虐待動物協會) Rangaswamy, S. and F. A. Agblevor. 2002. Screening of facultative bacteria utilizing D-xylose for xylitol production. Appl. Microbiol. Biotechnol. 60:88-93. 食品添加物的科學（作者： 左卷健男, 池田圭一）



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