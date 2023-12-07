媽媽難得打電話來叮囑3件事　女兒聽完心傷透：狗狗才是親生吧

嗨，我是小軟柿子。



一天，網友@Winnie上班時接到了許久未聯繫的老媽電話，讓她受寵若驚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老媽一本正經地説有3件很重要的事情要叮囑：「第一，禮拜六記得把狗帶回家，我很久都沒見了；第二，你買的醬油膏很回甘很好吃；第三，我忘了...」

沒等網友回覆，老媽下一秒就把電話掛了，留下了她獨自懵逼。

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回味着老媽的叮囑，網友越想越不對勁：「合着她根本就不想我啊，只是想讓我把狗帶回家！」

不難看出，老媽的第二件事是湊數用的，至於第三件……連湊數都懶得想了哈哈哈！

讓她下定決心打電話得，不過是網友養的4只小貴賓罷了。

狗子們黏人且喜歡撒嬌，每次帶牠們回家，老媽都喜歡得不得了。可惜因為工作比較忙，網友已經有段時間沒回去了。

這才讓老媽打電話過來旁敲側擊……

Part 02

網友有些無奈，不過仔細想了想，狗子確實比自己的家庭地位高上許多。老媽每次都會提前準備好牠們喜歡的零食和玩具。

平時跟鄰居們聊天，張口閉口都是：「我家狗……」偏愛到……讓網友懷疑自己才是被領養回來的，超級吃醋哈哈哈！

但有一說一，看到父母跟狗子相處融洽，也的確是一件非常幸福的事情。

譬如一小哥吐槽，很少去超市的老爸有一次突然叫上自己一起出門，進了超市就直奔目標，買了一個大型浴盆。

由於浴盆太大，車裏放不下，最後還得讓小哥全程扶着回家（PS：一定要遵守交通法規！）。

至於買浴盆的作用……

當然是陪家裏的狗子玩水啦！看着老爸興高采烈地接滿水和他的寶貝狗子互動，小哥無語：「我就是一工具人是吧！」

害，也別難過了。

畢竟修狗這麼可愛，換誰都扛不住啊，他們不過犯了每個養狗人都會犯的錯誤而已。

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】