流浪狗腳發炎 自己跑到獸醫診所掛號看病 還和院長聊天稱兄道弟
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
沒有飼主的流浪動物生病怎麼辦？一隻浪浪小黃竟然自己跑到寵物醫院看病，甚至還跟該院的狗狗院長結交成朋友，享受衣食無虞又有醫療照護的生活。
山西眾聯動物醫院的張院長在抖音分享，一隻流浪的黃狗天天跑到他們的獸醫院蹭貓糧吃，院方還因為這樣順手就把牠抓去做絕育手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+23
有一天這隻小黃突然就賴在醫院門口不走了，院長仔細一看發現，小黃的右前腳的腳趾發黑，本來還在考慮要不要醫治，狗狗就自己跑進來「掛號」，還在院裡晃悠，院長決定還是做個日行一善的賠錢生意。
經檢查狗狗的腳趾是真菌感染，獸醫給牠消毒上藥大概三天就能痊癒，看診完的小黃依然在醫院閒逛，還遇到擔任「真‧院長」的玩具貴賓。
院長將浪浪自己看醫生的影片分享到抖音，竟有超過5000萬人次觀看，許多人關心狗狗隔天有沒有來換藥，院長特地更新後續，指出小黃和玩具貴賓成了拜把兄弟，現在享受院長級待遇，由醫助親自投餵，每天下午四點準時報到，不忙的醫生就會給牠檢查一下，要大家不用擔心。
延伸閱讀：獸醫替狗狗絕育卻遭怨恨 遇上便狂吠 直到5年後因這事態度逆轉
+15
到收容所領養狗 卻遇上戴著愛犬遺物的牠 含淚慨嘆：像命中注定不丹創下全球第一紀錄 花14年為流浪狗完成這件事 減狂犬病傳播收容所安靜乖巧汪如「隱形狗」般從不被注意 直到義工為牠這樣做哈士奇闖禍還在裝傻 飼主「讓狗狗回案發現場」才發現：智慧犯罪阿根廷14歲被棄老狗於收容所待11年時光 終迎來奇蹟結局感動眾人伯恩山犬化身超巨地毯 戶客嚇呆 真實身分掀熱議：以為是一隻狗黃狗誤食老鼠藥中毒！不想添麻煩偷離家等死 飼主見狀急忙這樣做
延伸閱讀：
鏡頭拍到三寶媽帶「大型喵星人」珍貴片段 女子直呼：百年難得一遇的奇蹟
動物園最兇母老虎遇哥哥秒變虎斑大喵！撒嬌呼嚕聲「100%還原家貓」狂蹭：陪我玩
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】