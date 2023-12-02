流浪狗腳發炎　自己跑到獸醫診所掛號看病　還和院長聊天稱兄道弟

沒有飼主的流浪動物生病怎麼辦？一隻浪浪小黃竟然自己跑到寵物醫院看病，甚至還跟該院的狗狗院長結交成朋友，享受衣食無虞又有醫療照護的生活。



山西眾聯動物醫院的張院長在抖音分享，一隻流浪的黃狗天天跑到他們的獸醫院蹭貓糧吃，院方還因為這樣順手就把牠抓去做絕育手術。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有一天這隻小黃突然就賴在醫院門口不走了，院長仔細一看發現，小黃的右前腳的腳趾發黑，本來還在考慮要不要醫治，狗狗就自己跑進來「掛號」，還在院裡晃悠，院長決定還是做個日行一善的賠錢生意。

經檢查狗狗的腳趾是真菌感染，獸醫給牠消毒上藥大概三天就能痊癒，看診完的小黃依然在醫院閒逛，還遇到擔任「真‧院長」的玩具貴賓。

院長將浪浪自己看醫生的影片分享到抖音，竟有超過5000萬人次觀看，許多人關心狗狗隔天有沒有來換藥，院長特地更新後續，指出小黃和玩具貴賓成了拜把兄弟，現在享受院長級待遇，由醫助親自投餵，每天下午四點準時報到，不忙的醫生就會給牠檢查一下，要大家不用擔心。

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