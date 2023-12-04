前主人胡亂餵　只給狗狗吃2種食物　牠胖到破紀錄：沒看過這麼肥

根據《The Dodo》報導，美國一間收容所最近接到一隻「瓦斯桶」般的芝娃娃（吉娃娃），體重足足有30磅（約13.6公斤）重。一問才知道前主人幾乎只餵食香腸跟蛋，讓牠的體型看起來大得驚人，讓所方驚呼，「這是我們見過最肥胖的狗」。



「Muttville Senior Dog Rescue」表示他們第一次見到狗狗「甜番茄」（Sweet Tomato）的時候，牠胖到幾乎沒辦法走路，就連要站起來都相當困難，每走幾步路就會倒在地上，必須仰賴推車才能夠移動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是甜番茄被安置在寄養家庭準備減肥計畫，經過3個月的飲食管控，牠已經減了原先體重的三分之一。又隔了一個多月，甜番茄一共成功甩肉14磅（約6.3公斤），並且能開始快樂地奔跑，臉上露出燦笑的模樣讓大家看了相當感動。

更值得開心的是，甜番茄隨後順利被一戶人家收養，並改名為「SOX」。新飼主事後對收容所表示，「SOX」在家就像袋鼠一樣，會任意的跳到沙發、床上，甚至廚房的桌子上。看來「SOX」正在體驗減肥後的全新汪生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】