寵物健康｜老貓甲狀腺亢進治療及照護全指南　6大症狀飼主必睇

貓咪精神、食慾突然變好，但卻越來越消瘦？小心可能是貓咪甲狀腺亢進 ！甲狀腺亢進好發於7歲以上老貓，所以老貓飼主一定要特別留意。貓咪甲亢有哪些常見症狀？如何治療、照護？飲食有什麼建議？



汪喵邀請專業獸醫師—高旗分享貓咪甲狀腺亢進的治療及照護指南

本篇內容可以了解到：



．甲狀腺亢進對貓咪身體的影響



．貓咪甲狀腺亢進風險族群



．貓咪甲狀腺亢進常見症狀



．貓咪甲狀腺亢進治療方式



．貓咪甲狀腺亢進營養建議指南



哈嚕是隻10歲的金吉拉，媽媽發現哈嚕最近精神、食慾越來越好，甚至出現小貓行為，開始追逐遊戲，好像返老還童。可是雖然食慾很好，卻越來越瘦，馬麻覺得不對勁，帶哈嚕去獸醫院檢查…

一般檢查沒有發現異狀，於是獸醫做了甲狀腺篩檢。一驗之下發現哈嚕的甲狀腺素濃度超過正常數值的2倍！這下終於知道，原來是甲狀腺在搞怪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪甲狀腺亢進 的治療及照護指南▼▼▼

+ 43

調控全身代謝的重要器官－甲狀腺

甲狀腺是動物的重要器官，主要分泌甲狀腺素來增加身體基本代謝率（Base metabolic rate），提高氧氣代謝需求和血糖、脂肪及蛋白質代謝。

除了影響代謝，甲狀腺素也會間接影響心血管、泌尿和消化系統。例如：過於亢進的甲狀腺（甲亢）會造成心跳加速、呼吸變快，所以 貓咪甲狀腺亢進 也常同時患有心臟病、高血壓。

甲狀腺亢進對身體的影響

1）增加基礎代謝

提高血糖、脂肪及蛋白質代謝，造成能量需求增加。貓咪食量會變大，但吃進的能量可能不夠代謝率增加造成的能量消耗，而有體重下降的情形。

2）心跳加速、高血壓

3）加速腸胃蠕動

造成慢性嘔吐或拉肚子

4）影響泌尿道功能

增加腎絲球體過濾率（GFR），掩蓋慢性腎病進展；容易有泌尿道感染。

獸醫診間教室

貓咪甲亢會 掩蓋」慢性腎病進展，因為代謝速率上升，會提高腎臟過濾率，讓腎指數報告 「看起來」 正常，但腎臟問題卻可能持續惡化。

因此進行甲亢治療，可能會看到腎指數上升。主要是腎指數回歸正常，使原本存在的慢性腎病顯現出來。所以治療時，需要持續監控腎指數，確定是否有腎臟疾病。

5）增加胰島素抗性

可能會使糖尿病風險增加。

貓咪甲狀腺亢進 —風險族群及症狀

造成貓咪甲亢的主要原因，包括：甲狀腺良性增生、良性腺瘤或惡性腫瘤。90%以上屬於良性增生而造成的，多發生在年紀較大的貓咪 。

貓咪甲亢 風險族群：七歲以上要注意！

年紀

7-10 歲以上老貓發生率高

品種

米克斯發生率高；特定品種如：波斯、緬因或英國短毛貓，發生率較低

環境中 促甲狀腺物質暴露

若罐頭、貓砂或環境的促甲狀腺物質（Goitrogen）太多、碘攝取過多或不足，都會增加甲亢風險。

常見促甲狀腺物質

雙酚A （Bisphenol A）、多溴二苯醚（PBDE）、多氯聯苯（polychlorinated biphenyls）、殺蟲劑或除草劑

貓咪甲亢 常見症狀

貓咪甲亢 症狀可能會漸進出現，需要靠毛爸媽細心觀察。如果懷疑貓咪的症狀跟甲狀腺亢進有關，就需進一步檢查

1）食慾上升，體重卻下降

2）多渴多尿

3）嘔吐、拉肚子

4）皮毛狀況不佳

雜亂打結、稀疏、脫毛、油膩

5）行為改變

活動上升、容易緊張焦躁、出現攻擊性

6）容易喘

貓咪甲狀腺亢進 診斷，需要不只一次篩檢

抽血檢測 — 可能不只一次

抽血檢測以甲狀腺素濃度為主，必要時也需測上游促甲狀腺激素（TSH）濃度。要注意賀爾蒙有『波動性』，每次檢測濃度都會有點不同，單次檢查並不能完全確診。

如果懷疑甲狀腺亢進，但甲狀腺素濃度卻在正常範圍，建議2-4 週後重新檢驗一次。

另外要，當身體有其他疾病，動物為了保護自己會降低代謝速率，甲狀腺素濃度也會降低，造成甲狀腺素濃度假性偏低，干擾甲狀腺亢進的診斷。針對種種原因，有時候需要連續監測數次甲狀腺素濃度，才能正確地診斷並開始治療。

心臟、腎臟檢查

甲亢牽一髮動全身，特別是心臟和腎臟，建議要同時做基本健康檢查，例如：血檢、胸腔X光與尿液檢查。如果懷疑心臟、腎臟有問題，也需進行心臟、腹腔超聲波。

延伸閱讀：寵物健康｜貓咪常見疾病徵兆及健檢建議 6大老化現象飼主要知

+ 43

貓咪甲亢的治療及營養照護

貓咪甲亢：治療

貓咪甲狀腺亢進有數種治療方式，包括外科治療、碘131 治療、口服藥物和處方食品等。台灣目前以口服藥物治療為主。

口服藥物

抑制甲狀腺素合成，需終身服用，並定期監控甲狀腺濃度來調整藥物劑量。

手術治療

較適合惡性腫瘤，需評估手術與麻醉的風險。

碘131 治療

透過放射線碘131抑制活躍的甲狀腺。成功率高，但需要住院來代謝放射線物質，台灣目前取得困難。

處方飼料

嚴格控制食物當中的碘含量。

貓咪甲亢：營養照護

日常飲食方面，因爲甲狀腺亢進會使基礎代謝率上升，所以需要更多熱量來維持代謝所需。我們可以依據貓咪的體態和體重決定貓咪的熱量需求。

調整熱量需求

計算貓咪靜止能量需求（RER, 可參考下圖的概算表喔），然後將靜止能量需求乘上1.2-1.4倍，得到每日能量需求（DER）就是貓咪一天所需的熱量囉！

*RER（kcal)）= 70 x 體重（kg）^0.75 或 RER（kcal） = 30 x 體重（kg） + 70

提升飲食蛋白質、脂肪比例

因為蛋白質、脂肪代謝上升， 貓咪甲亢 需要比正常情況攝取更多易消化的優質蛋白質與脂肪。若同時有腎臟疾病，則需做適量調整，可以跟獸醫師討論最適合的營養需求

給予充足水分

多渴多尿可能會讓貓咪慢性脫水，要記得給予充足乾淨的水源，使用主食罐來額外增加水分攝取也是不錯的方式。

在聽完醫生講解後，媽媽慶幸可以在疾病初期就發現並開始治療。哈嚕的體重在治療後慢慢回來，而且個性也變得更穩定！

甲狀腺亢進是老貓飼主特別需要留意的疾病，當貓咪出現和以往不同的症狀，建議給獸醫檢查是否有甲狀腺亢進。絕大多數的甲亢貓咪都能透過治療、營養補充得到良好控制。我們一起努力，讓主子陪伴我們長長久久！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】