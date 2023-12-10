德牧被大白熊犬直球搭訕 秒定格原地石化 網民：是被表白了嗎？
撰文：聯合新聞網
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德牧也有害怕的時候！日本有隻德國牧羊犬「Tobi」第一次來到狗公園，在此之前牠還沒遇過比自己大隻的狗狗，這時突然有隻大白熊犬上前想和牠一起玩，嚇得Tobi呆坐在原地動彈不得，事後還跑到主人身邊討拍拍。
Tobi是一隻3歲大的德國牧羊犬，當時Tobi第一次到寵物公園心情相當興奮，突然有隻大白熊犬搖著尾巴邊走邊跳，靠到Tobi的面前就像是想交朋友。然而飼主表示Tobi在這之前都不曾遇過體型比牠大的狗狗，似乎因此有點怕怕的，面對大白熊犬的邀約動也不敢動，只能愣在原地發呆。大白熊犬搭訕失敗旋即離開，Tobi則趁隙跑到主人身邊求安慰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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主人表示Tobi在身邊待了一陣子，同時默默地觀察公園裡其他狗狗。不久之後心情逐漸平復，才開始主動出擊在公園裡追趕跑跳碰。時至今日Tobi對大狗狗依然有些懼怕，不會輕易的接近牠們，倒是非常喜歡跟小狗們一起玩耍。
有趣的互動讓網友笑說「害怕和石化的樣子也很Q」「很少看到大型狗狗興奮得跳上跳下」「兩隻狗狗都超可愛的」。
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