奴才把蟲草樣本帶回家 慘遭貓主子偷吃 只能含淚賠錢：最貴貓條
撰文：中天新聞網
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家有寵物，東西可別亂放！大陸浙江杭州一名男子將公司珍貴藥材「冬蟲夏草」樣品帶回家，不料卻被家中小貓吃光光，得含淚賠償公司2000元人民幣。
據《中國網看點》報導，孫女士丈夫從事蟲草銷售，日前拿了2包野生蟲草樣品回家，由於蟲草價格昂貴，還刻意藏放在沙發縫隙，準備等第二天帶去公司。但他們萬萬沒有想到，家中小貓竟趁丈夫出門開會，家中無人，將其中一包蟲草撕開吃得精光，等到自己和老公發現後搬開沙發搜尋，只找到了一些「殘餘」剩渣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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孫女士向記者表示，小貓大約吃掉了6克、20根左右的蟲草，市場價值達到3000多元人民幣（約1.32萬元新台幣）。當時老公整個人都懵了，只能第2天跟公司協商賠款2千多元人民幣。幸運的是小貓除了喝水多外，精神正常，只是老公有點鬱悶，但沒有責怪小貓，覺得很搞笑。
小貓大約吃掉了6克20根蟲草，市價達3千人民幣。（圖／翻攝中國網看點）
相關消息曝光後，笑翻一票網友，直說「貓貓身價猛漲兩千」、「這貓是懂養生的」、「小貓都知道不虧待自己」、「我還沒吃過…它就炫上了」、「貓的角度來看，貓咪很負責地除掉了家裡突然出現的蟲子，應該表揚表揚貓咪」。
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