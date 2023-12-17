北京犬側面萌照爆紅　正面原來長這樣　網民秒懂：鼻子扁是撞到樹

日本一隻北京狗「Tenten」（てんてん）日前出門散步時，突然對路邊的樹產生興趣，靠過去聞的時候卻被主人拍下「扁平側顏」放到網路上。沒想到隨手一拍的照片卻掀起網友熱議，笑說看起來就像對著樹面壁思過。



飼主分享最近帶著即將滿3歲的Tenten出門散步的時候，牠自己跑去路邊的樹下用小小的鼻子不斷嗅聞。由於北京狗的吻部相當短小，近看時有種獨特的呆萌感，飼主此時拍下了Tenten認真貼緊樹木的側顏，乍看下近到整個鼻子都扁掉了，還以為是在生悶氣或是面壁思過，有趣的模樣把飼主逗樂了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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主人將照片上傳後吸引百萬次觀看，粉絲們被療癒表示「零距離」「從側面看也是圓的」「這個距離太可愛了」「對著一棵樹冥想」「短吻犬的魅力啊」「到底在看甚麼啦」。飼主則笑說也許Tenten是想親那棵樹也說不定。

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