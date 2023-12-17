如何訓練狗狗坐下？這個技巧一定要學起來　給予獎勵要把握這時機

訓練狗狗坐下需要通過食物來吸引牠的注意力，食物給狗狗嗅聞，然後放在狗腦袋上面，這個過程狗會仰着頭，接着逐漸往後移動，小狗會逐漸完成坐下的動作，及時發出「坐下」口令後徹底完成動作，保持五分鐘後，將食物作為獎勵給予小狗。



對於狗狗來說，只有經過長時間的正確訓練以後，才能夠乖巧聽話，懂規矩有素養，也方便日後的飼養，所以對於寵主來說如何訓練好狗狗，是需要學習的事情。其中，不少朋友對於如何訓練好狗狗坐下不太了解，不知道如何開展訓練，下面就和大家分享相關的方法，一起來了解一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 食物吸引注意力

想要訓練狗狗坐下，寵主可以通過一些狗喜歡吃的食物作為引誘，讓牠更好的完成坐下訓練。首先站在狗狗的面前，和狗狗四目對視吸引牠的注意力，接着手上拿着食物在牠面前晃一晃，這個時候狗狗就會留意到食物。食物可以在狗的鼻子面前給牠聞一聞，但是這裏要注意這個食物並不能給狗狗吃，只是為了吸引牠的注意力。

2. 仰頭坐下發口令

當狗狗的注意完全被食物吸引注意力以後，就可以將食物放在狗的頭上面，接着再講食物慢慢的往後移動，這個過程中狗狗就會仰着頭，接着再講食物向後移動，狗狗自然而然會直接往下坐，接近完成動作。這個時候，寵主要及時發出「坐下」的口令，剛開始的時候狗狗可能理解不了意思，但是只要反覆多次訓練後，很快就可以通過口令直接坐下，掌握坐下這個動作。

3. 食物獎勵

一開始完成坐下動作的時候，狗狗很可能會想要馬上站起來，這個時候寵主要按着狗狗的身體不動，同時繼續發出「坐下」的口令，另外一隻手拿着食物不動，等待五六分鐘以後，就可以將手上的食物給予小狗作為獎勵。要記住的一點，訓練小狗的時候，獎勵是必不可少的，只有讓狗狗知道積極配合完成訓練有食物作為獎勵，這樣牠才會積極去完成訓練。

以上就是關於如何訓練好狗狗坐下的方法，大家學會了嗎？其實，訓練狗狗坐下並不困難，只要準備好牠喜歡的食物，很輕鬆就能夠做到，但是想要形成條件反射，就需要保持長時間的訓練，這樣才能鞏固訓練成果。

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