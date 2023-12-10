想好好訓練狗狗應用哪些方法？除獎勵法外　訓練手勢統一也很重要

訓練狗狗是一場持久戰，之前網上有人說，狗狗訓練的最好時間是從兩個月大的時候開始，如果年紀大了就很難訓練，因此有的人就覺得自己家的狗狗已經好幾歲了，要訓練牠估計不可能了。



其實作為一名合格的鏟屎官，你千萬不要因為自己家的狗狗年紀大從而放棄訓練牠，因為「活到老，學到老」在狗狗身上同樣適用。只要我們掌握正確的訓練方法及手勢，就能訓練出聽話的狗狗，在這裏小編為大家準備了一些訓練方法，我們一起來看看吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1、訓練方法——機械刺激法

通俗來講就是暴力解決問題，當我們訓練狗狗時，如果狗狗不聽話並且不配合訓練時，我們可以用棍子打牠幾下，讓牠感覺到疼痛，強迫牠配合訓練。雖然這種訓練方法效果比較顯著，不過小編不建議大家使用這種方法，因為這種方法會使狗候害怕我們，不願意與我們接觸，雖然在棍棒的壓迫下，狗狗會服從我們的命令訓練，但是訓練的同時，牠也會對訓練項目產生排斥感，大家在日常生活中一定要慎用這種方法噢。

2、訓練方法——獎勵法

在訓練過程中，當狗狗順利完成某個動作或者在訓練過程中非常聽話時，我們應該適當給予牠一些鼓勵，比如說輕輕撫摸牠的頭，給牠吃一些好吃的零食或者給牠玩一會兒玩具，讓牠知道只要自己好好訓練就能夠得到自己想要的東西，這讓會讓你訓練事半功倍噢。

3、訓練方法——模仿訓練

這一方法常用於訓練獵犬，我們將未訓練過的小幼犬同訓練過的大獵犬同時進行訓練，大獵犬的動作規範，小獵犬則是模仿大獵犬進行訓練。

4、訓練方法——手勢

訓練狗狗是不能一味地靠聲音，還需要加一些手上動作，有的書上記載了一些訓練狗狗時常用的手勢，而小編卻覺得訓練狗狗並沒有固定的手勢，每次訓練中的手勢都會在牠腦海裏留下印記，讓牠形成條件反射，所以小編認為書上的那些手勢可以參考借鑑，千萬不要照抄照搬，手勢與聲音相結合，狗狗快速被馴服。

在日常生活中，我們經常在無形的用某些手勢來訓練狗狗，只不過我們都沒刻意去留意。小編說了那麼多，想必大家都已經掌握了犬訓練的方法了吧。

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