汪星是怎吵架的？哥基找阿金以這方法辯論　網民：君子不立危牆下

現代人的溝通方式幾乎不離網路，甚至出現「網路酸民」、「鍵盤俠」等詞來形容匿名躲在螢幕後發表攻擊性言論的人士。有網友就分享自家的兩隻狗狗隔著玻璃對嗆，面對面時卻又誰也不敢出聲。



畫面中當主人一開門，哥基犬立刻跑到隔壁去找另一隻黃金獵犬，只見牠們雖然看起來都有點緊張，但都沒有做出攻擊的樣子。然而下一秒哥基竟然特地繞到玻璃門後方朝阿金示威，阿金見狀也凶狠地吼了回去，兩隻狗狗就這樣隔著「安全屏障」吵了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有趣的是，當主人把狗狗再一起關進門內，雙方立刻就收起剛剛的囂張氣焰，若無其事地待在同個空間裡，分開時又隔著玻璃開啟戰鬥模式，彷彿剛剛的和平只是假象。

這一幕也讓網友們紛紛笑翻留言：「線上線下」、「安全的社交距離」、「關著門的時候最勇」、「牠們的邊界感還挺強的」、「手機不也是一塊玻璃」直呼影片裡兩隻狗狗躲在玻璃後方嗆聲、面對面就收起氣勢讓對方三分的反應，令人不禁聯想到現代網路社交的現狀。

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