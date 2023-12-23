男子一時氣憤與愛犬吵起架　汪星人展開冷戰模式不理睬　他後悔了

不少飼主可能都有跟愛犬吵架的經驗，但一旦有人走心就不一樣了。一名飼主日前跟愛犬吵架，氣到跟狗狗大喊「我再也不要理你了」，結果狗狗竟然當真，飼主坐牠身邊想修復關係時竟完全不把飼主放眼中，連轉過頭都不願意，氣炸冷戰的模樣讓飼主好後悔。



X(原推特)一名網友「zara_firemoth」日前貼出一張照片，表示自己跟自家愛犬吵了一架，他氣急攻心怒吼「我再也不要理你了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒想到此話一出狗狗完全把飼主的話當真，飼主過沒多久氣消想要去哄狗狗，沒想到叫牠名字完全不理，飼主坐到狗狗身邊也照樣不轉頭，就這樣逕直盯著前方開啟冷戰模式，不管飼主怎麼叫都不理，就像是在說「不是說不理我？」，讓飼主後悔莫及。

狗狗跟飼主冷戰的照片在網路上瘋傳，網友留言表示「我快笑死了，狗狗真的把飼主的話當真完全不理欸」、「看牠眼神滿是怨氣好可怕」、「狗狗這模樣很像跟自己鬧彆扭冷戰的女朋友，說什麼哄的話都不理你的那種」。

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