男子一時氣憤與愛犬吵起架 汪星人展開冷戰模式不理睬 他後悔了
撰文：聯合新聞網
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不少飼主可能都有跟愛犬吵架的經驗，但一旦有人走心就不一樣了。一名飼主日前跟愛犬吵架，氣到跟狗狗大喊「我再也不要理你了」，結果狗狗竟然當真，飼主坐牠身邊想修復關係時竟完全不把飼主放眼中，連轉過頭都不願意，氣炸冷戰的模樣讓飼主好後悔。
X(原推特)一名網友「zara_firemoth」日前貼出一張照片，表示自己跟自家愛犬吵了一架，他氣急攻心怒吼「我再也不要理你了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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沒想到此話一出狗狗完全把飼主的話當真，飼主過沒多久氣消想要去哄狗狗，沒想到叫牠名字完全不理，飼主坐到狗狗身邊也照樣不轉頭，就這樣逕直盯著前方開啟冷戰模式，不管飼主怎麼叫都不理，就像是在說「不是說不理我？」，讓飼主後悔莫及。
狗狗跟飼主冷戰的照片在網路上瘋傳，網友留言表示「我快笑死了，狗狗真的把飼主的話當真完全不理欸」、「看牠眼神滿是怨氣好可怕」、「狗狗這模樣很像跟自己鬧彆扭冷戰的女朋友，說什麼哄的話都不理你的那種」。
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汪星是怎吵架的？哥基找阿金以這方法辯論 網民：君子不立危牆下柴犬就是頑皮 狂戳哥基犬頭 汪一臉生無可戀：該被關的不是我…老汪安靜躺下甚至翻白眼完全搖不醒 主人崩潰大哭 下秒牠復活了狗狗連續3天被塗得滿身紅油 但尾巴仍透露著：牠還相信人類德牧被大白熊犬直球搭訕 秒定格原地石化 網民：是被表白了嗎？收容所有隻不受歡迎狗狗？義工超誠實評語這樣形容牠：是個大壞蛋
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