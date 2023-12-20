柴犬就是頑皮 狂戳哥基犬頭 汪一臉生無可戀：該被關的不是我…
撰文：聯合新聞網
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柴犬在狗狗界中可以說是出了名的「做自己」，不論是散步時化身拒否犬，或是去寵物美容時飆高音尖叫，柴柴的各種搞笑行徑在網路上是早已見怪不怪，近日在微博上又有網友分享柴犬對著室友哥基做出屁孩舉動。
畫面中可以看到哥基正在籠子內趴著休息，沒想到旁邊另一隻柴犬不知道哪根筋不對，把鼻子從鐵籠縫隙中伸進去狂戳哥基的頭，只見哥基待在原地默默承受這一切，被折騰一陣後才稍微別過頭去和對方保持距離，模樣看起來是相當心累。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友們看到這一幕也紛紛留言：「傳說中的生無可戀」、「哥基：腦髓快被吸出來了」、「為什麼是我關裡面」、「哥基的精神狀態好穩定」、「看戲不嫌事大的鏟屎官」表示哥基雖然莫名其妙成了柴柴捉弄的對象，卻也沒有表現出生氣的樣子，脾氣真的是非常好。
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