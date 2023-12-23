餵守宮吃東西要注意什麼？留意腸胃與便便情況　餵食時間也很重要

一般來說野生個體的腸胃功能都比較強，而人工飼養繁殖的個體因為不斷地退化使得腸道對於新食物的適應能力變弱。所以不管餵食什麼，都應當讓其有一個適應的過程，不要一下子餵得太多。



有的個體吃得過多之後會知道自己停止，並且往後幾天不再有食慾。但是大多數守宮都會不自覺地不停的吃，而導致嘔吐和腹瀉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一般我們看到牠們迅猛地捕捉蟋蟀就反覆地逗牠們並給牠們餵食，這樣相當容易導致其腸胃不適，所以幼體每天早晚各一次餵一隻小的蟋蟀就夠了，亞成體每天一次2只跟頭部差不多的就夠了。一般在活動能力最強的傍晚餵食比較好，並讓牠形成規律。

幼年的豹紋守宮從出生開始一直吃小蟋蟀，但是如果突然更換成麪包蟲或者其他小甲蟲即使是退了皮的也會因突然不適應而腹瀉。如果有輕微傷到腸胃讓牠自己休息幾天就好，嚴重的話就會導致慢性或急性的腸胃炎，如果不用藥物治療就會越來越瘦，最後拒食而死。

有的蜥蜴從小就沒什麼問題，甚至順利長到了成體，但是有一天突然因為吃到不乾淨得水和昆蟲或者舔食了自己的排泄物，可能沾到大腸桿菌或沙門氏桿菌等細菌，就會突然拉水便，因為低等動物只有這類感染沒有像哺乳動物那麼複雜的病，還有就是突然温差太大或者受到過分的驚擾被顛來倒去的運輸等也會導致嘔吐或者腹瀉。

從某種程度上來講拉水便也算是一種自我保護，跟所有求得生存的動物一樣，生物都有自我修復的功。想要把腸內有害細菌全部排掉，所以開始發覺並不用特別緊張而用藥，只需要將他靜養幾天或者用報紙遮住飼養盒不讓他受到驚擾，保持恆温30度左右，保證空氣濕度。

有的時候我們無法立刻發覺情況，所以飼主最好每天觀察一下大便情況，如果是乾的黑色加上一點白色尿酸就正常，並且當中沒有未消化的食物（如果有也是消化不良得表現需要停食調整），如果是黃色或者帶很多水分就是腹瀉，有時也有很糊的情況，青色和綠色的話就是細菌感染了屬於嚴重急性的要用藥，水份越多問題越嚴重。

如果發現有整隻蟋蟀或者包裹着粘液的蟋蟀，就是嘔吐出來的，說明蟋蟀可能太大隻難以吞嚥，也有可能是被蟋蟀刺到喉嚨。一般豹紋都是將昆蟲從頭部開始吞嚥的，這樣便於消化的時候舒服點不會卡到喉嚨，但也有捕捉的時候從尾部開始倒吞，所以最好拔掉大腿和泄殖腔保險點。

此外導致守宮嘔吐的因素還有很多，比如餵食了野生昆蟲可能攜帶寄生蟲，以及餵食了蛋白質過高的食物，這些都是要注意的。

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