怎麼辨別烏龜的公母？3個地方要看清楚 是男是女一文看清
撰文：波奇網
出版：更新：
怎麼辨別烏龜的公母？大家在養烏龜的時候，是否都想養一對，尤其是女孩子會這麼想，覺得一隻太寂寞，兩隻湊成一對還可以生寶寶。那這樣情況的話就需要了解哪隻烏龜是公，哪隻烏龜是母？如果想搭配一起養的話該怎麼去分辨呢？
烏龜在比較小的時候會稍微難分別一些，長大一點之後，掌握了方法就很容易去分辨了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
1. 看排泄部位
看排泄部位距離龜甲後端的距離，指的就是龜拉屎撒尿的那洞洞，公的那個洞洞離龜甲後端蠻遠的哦，而母的那個洞洞離龜甲的後端就近了好多。
2. 尾巴的形態
公龜和母龜尾巴的形態差別還是比較大的，像公龜的話，尾巴的特徵為尾巴細長，基部粗大，排泄部位距離龜甲後端較遠，龜甲有輕微凹陷。而母龜則是尾巴短，基部細小，排泄部位距離龜甲後端較近，腹甲平坦無凹陷。
3. 烏龜腹部形態
如果是年齡比較小的烏龜，用前兩種是分公母最便捷的方法了。而若是年紀小的烏龜，看腹甲的凹陷，可能不太能看出烏龜的公母來，長成熟了之後會明顯一些。
公龜的腹甲部分凹陷，而母龜的腹甲就是平坦無凹陷，當然了這裏是大多數情況下這樣的，好像也有些成熟的母龜會有些凹陷，這種方法只能說是最直觀的，再仔細結合前兩種方法的話，就能夠非常清楚的分辨出來公龜和母龜了。
養烏龜對於現代上班族是最為省心的一件事情，可以不用擔心有沒有餵糧，烏龜還是比較扛活的。那現在你知道該怎麼分辨公母，養一對了吧。
延伸閱讀：小烏龜眼睛睜不開怎麼辦？要盡早治療處理 延誤可能會引致失明
+4
你聽說過龜龜會有出眠厭食症嗎？生病原因竟與冬眠前生活習慣有關夏季控制養龜水質的4大方法 水中加藥不可取 怎樣才能治本？領養鬥牛犬2年後 收容所指有隻狗跟牠很似 寵主揭牠倆驚人秘密貓哥哥把貓妹騙出去扔了 誰知這結局有點尷尬：牠只是不想回家汪星是怎吵架的？哥基找阿金以這方法辯論 網民：君子不立危牆下如何訓練狗狗坐下？這個技巧一定要學起來 給予獎勵要把握這時機發現肚子超大浪貓以為牠懷孕了 獸醫說出震撼話：晚一點就沒命了
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】