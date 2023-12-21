怎麼辨別烏龜的公母？3個地方要看清楚　是男是女一文看清

怎麼辨別烏龜的公母？大家在養烏龜的時候，是否都想養一對，尤其是女孩子會這麼想，覺得一隻太寂寞，兩隻湊成一對還可以生寶寶。那這樣情況的話就需要了解哪隻烏龜是公，哪隻烏龜是母？如果想搭配一起養的話該怎麼去分辨呢？



烏龜在比較小的時候會稍微難分別一些，長大一點之後，掌握了方法就很容易去分辨了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 看排泄部位

看排泄部位距離龜甲後端的距離，指的就是龜拉屎撒尿的那洞洞，公的那個洞洞離龜甲後端蠻遠的哦，而母的那個洞洞離龜甲的後端就近了好多。

2. 尾巴的形態

公龜和母龜尾巴的形態差別還是比較大的，像公龜的話，尾巴的特徵為尾巴細長，基部粗大，排泄部位距離龜甲後端較遠，龜甲有輕微凹陷。而母龜則是尾巴短，基部細小，排泄部位距離龜甲後端較近，腹甲平坦無凹陷。

3. 烏龜腹部形態

如果是年齡比較小的烏龜，用前兩種是分公母最便捷的方法了。而若是年紀小的烏龜，看腹甲的凹陷，可能不太能看出烏龜的公母來，長成熟了之後會明顯一些。

公龜的腹甲部分凹陷，而母龜的腹甲就是平坦無凹陷，當然了這裏是大多數情況下這樣的，好像也有些成熟的母龜會有些凹陷，這種方法只能說是最直觀的，再仔細結合前兩種方法的話，就能夠非常清楚的分辨出來公龜和母龜了。

養烏龜對於現代上班族是最為省心的一件事情，可以不用擔心有沒有餵糧，烏龜還是比較扛活的。那現在你知道該怎麼分辨公母，養一對了吧。

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