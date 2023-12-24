大白熊犬緊盯白色長毛雪靴　誤以為同伴遇害嚇到倒退：下個是我？

網路上有不少關於動物外型或是毛色的搞笑梗圖，例如巴哥犬像蚵仔、哥基（柯基）像吐司、紅貴婦（貴賓）像雞塊。在微博上就有網友分享「超像用大白熊犬（薩摩耶）做的雪地靴」，讓微笑天使的表情是逐漸母湯。



畫面中大白熊犬盯著地上放的一隻雪地靴，靴子的顏色和毛茸茸的造型跟大白熊白色的皮毛超級相似，只見狗狗遠遠觀察著雪靴，看起來有點害怕，甚至還往後倒退，彷彿是在懷疑眼前的物品究竟是不是用自己同伴的毛做的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們也被狗狗一臉擔憂的表情給逗樂，紛紛在底下留言：「腦袋當機」、「耶耶：這...這是誰的毛做的？」、「旁邊那隻是已經嚇暈了嗎」、「另一只是要用我的腳腳做嗎」、「跟人類看到假髮一樣」也有人注意到旁邊還有另一隻睡倒的薩摩耶，開玩笑說牠是已經被嚇到昏迷，讓整個畫面變得是更加有戲。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】