貓奴天天讚美害羞貓咪　七個月後牠變了　網民：生來就是為了被愛

讚美的力量真的很強大！日本漫畫家美津子（ミツコ）家中有隻可愛的米克斯貓「Uzume」，這隻小貓相當內向害羞，但美津子每天都會堅持稱讚她「你生來就是被愛的」，過了七個月後，Uzume的眼神竟然變得相當自信，引起網友熱議。



美津子近日在社群平台X（前推特）分享愛貓Uzume的成長，在2023年4月發佈的照片中可以看到，Uzume當時還是幼年時期，顯得十分害羞內向，從那時候開始，主人每天都會跟Uzume說：「你生來就是為了被愛的」，希望讓牠獲得改變。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

過了短短七個月的時間，Uzume除了體型長大之外，也變成了一隻充滿自信的貓咪，不僅雙眼炯炯有神，臉上還露出了驕傲姿態，全身上下透露著自在優雅的氣息，讓身為媽媽的美津子暖心表示：「看牠長成了一張滿滿自信的臉，彷彿在說『我生來就是為了被愛的，對吧？』」

不少網友見證了Uzume的神奇變化，「愛的培養真的會讓自我肯定感更高」、「言語的力量真的很強大」、「言語的影響力真的很大，所以學著去稱讚身邊的人、事、物吧！這個世界就會變得更美好」、「用愛長大的小孩真的也會不同，身上透露著一股自信」。

延伸閱讀：與喵星人展開攻防戰 聖誕樹放這位置仍逃不過虎斑貓死亡凝視

+ 2

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】