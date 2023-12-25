墓地旁出現貓咪　以為是流浪貓便帶回家　沒想到牠背藏心酸故事

提到對主人忠誠的動物，大家總會想到忠犬八公的故事。實際上，很多貓咪對鏟屎官的感情也非常深厚。



時間追溯回一年前，國外的一小哥，在路過一處墓地時發現了一隻小貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當時小貓咪正趴在一座墓碑上睡覺，小哥慢慢走過去輕輕摸了摸小貓的腦袋。貓咪性格也非常好，直接蹭了過來，還不停的咕嚕咕嚕......

小哥蹲著擼貓擼了好一會兒，小貓也沒有佩戴項圈之類的，看周邊也沒什麼人，就初步判斷這隻小貓應該是流浪貓。

思來想去，決定就地收編了這隻溫順粘人的小貓，直接就給小貓抱回家了。

小貓一開始在新家適應得還不錯，和家裏其他人相處也很好，本想著一週後，準備給貓咪帶去寵物醫院驅蟲打疫苗呢......結果貓咪卻莫名其妙的消失了，家裏以及家附近角角落落都找遍了，也沒看見小貓的影子。

直到幾天後，小哥再次路過那座墳墓，驚喜的又發現了那隻小貓。小哥很奇怪，墓地沒有吃喝什麼都沒有，荒無人煙的。為什麼小貓還總是想要跑回這個墓地守在這裏呢？

小哥在好奇心的驅使下，經過多方打聽，最終得知了真相：原來小貓其實是有主人的，牠的主人是一個六十多歲的老奶奶。前不久奶奶因病去世就被安葬在這個墓地，而思念奶奶的小貓就每天都守在奶奶的身邊.....

瞭解了小貓和奶奶的故事後，他覺得非常不可思議，同時也很感動。便決定不再強行把貓咪圈養在自己家裏，取而代之的是之後自己會每天帶著貓糧來墓地喂小貓。

據説，在此後的一年時間裏，也有人覺得小貓很可愛，陸陸續續將小貓收編回家養。但小貓最終還是會回到奶奶的身邊，或許在牠的認知中，一直都覺得奶奶會再次醒來抱一抱自己吧......

那些曾經收養過牠，以及知道貓咪的故事的人，基本都會來墓地給小貓送貓糧和飲用水。無獨有偶，貓咪對主人用情很深的真實事件也不止這個。

另一隻有故事的貓

印尼小哥法迪勒•拉伊汗也曾經在網上分享過他家貓蘭博，和自己已故父親的感人故事。

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小哥的父親很寵溺蘭博，不管是外出還是睡覺，都帶著蘭博，牠就像父親的掛件一樣如影隨形。

然而，就在小哥父親去世那天，貓咪蘭博突然精神萎靡不振，也不吃不喝，甚至開始嚴重脱水危及到生命了。

小哥的家人把蘭博送去了寵物醫院，經過幾天的藥物治療，蘭博情況有所好轉。但接牠回家後，還是表現的很蔫，不是趴著睡覺就是對著牆壁發呆。

小哥説，「儘管我們一直在照顧他，餵食富含維生素的食物，但貓的目光仍然很空洞。」醫生聽説貓咪在主人去世後才突然這樣，便推斷説，蘭博的病大概是在親密的人離世後，過於難過悲傷導致的。

沒有辦法，小哥決定帶蘭博去墓地拜祭父親。“當我們去到父親的墓地時，蘭博獨自走著，四下察看。然後牠蹲了下來，眼睛盯著我父親的墓碑，我們一起為父親祈禱。”

「要離開的時候，蘭博依然一直盯著墓碑。」見狀，小哥和家人們也都感動到泣不成聲。

不知道這次祭拜，是不是也讓蘭博意識到了鏟屎官已經不在了，是時候真的説再見了！回家後，蘭博便走出了抑鬱的陰霾，精神逐漸好了很多。貓咪蘭博的故事感動了數萬網友，這也讓小哥和網友們都對貓咪有了不一樣的看法：原來貓也會在日夜相伴主人去世時，感受到悲傷和難過。

很多人覺得貓是沒有感情的動物，現在看來，這種看法並不是很準確，小貓咪也有愛吖，或許只是牠們表達愛的方式比較特別。也有研究發現，大部分貓咪會像嬰兒、狗狗以及其他靈長類動物一樣，與愛護自己的主人建立安全依戀關係。

也就是説，在一個陌生的環境裏，貓會把主人當作安全感的來源。也就是説，只要有你在，你的貓就會很有安全感。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】