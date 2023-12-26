適宜烏龜食用的蔬果有哪些？番茄有益但皮不易被消化　南瓜也極好

餵食是養龜中十分重要的一環，也是烏龜健康成長不可缺少的一方面，要讓烏龜茁壯成長，餵食中也要注意營養，所以雖然烏龜是肉食動物，但若是隻給龜龜吃肉那肯定是不行的，葷素搭配很重要。



適宜烏龜食用的蔬菜：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

1、番茄（包括聖女果）：

富含維他命C，營養豐富，可以說是餵食最多的一種食物。要注意的是：

番茄皮不易被消化。未成熟的西紅柿不可餵食。因為青色的西紅柿含有大量的有毒番茄鹼。

番茄不能與蝦同食。無論河蝦與海蝦都含有五價砷化合物，若與含維他命C的食物同食，蝦體內的五價砷可轉化劇毒的三價砷，造成中毒。

番茄不宜和青瓜、南瓜、胡蘿蔔同食。青瓜、南瓜、胡蘿蔔含有一種維他命C分解酶，會破壞其他蔬菜中的維他命C。

2、南瓜：

含有豐富的胡蘿蔔素和維他命。要注意的是：

南瓜蒸熟後再餵食。南瓜不易完全消化，常發現糞便有未消化的排出。

南瓜與螃蟹相剋：同食會中毒。南瓜與鯉魚相剋：同食會引起中毒。

南瓜與富含維他命C的食物相剋：由於南瓜含維他命C分解酶，所以不宜富含維他命C的蔬菜、水果同時吃。富含維他命C的菜有菠菜、油菜、番茄、小白菜、花菜等。

南瓜與羊肉相剋。

南瓜與蝦相剋。

南瓜與油菜相剋：南瓜與維他命C豐富的食品搭配合吃，就會把維他命C破壞。

3、胡蘿蔔：

含有大量胡蘿蔔素外，還有豐富的丙氨酸等九種氨基酸和鈣、磷、鐵等礦物質。要注意的是：胡蘿蔔蒸熟後再餵食。

胡蘿蔔不宜與富含維他命C的蔬菜（如菠菜、油菜、花菜、番茄、等），水果（如柑橘、草莓）同食破壞維他命C，降低營養價值。

4、其他蔬菜：

還應把蘿蔔，芥菜，西蘭花，花椰菜，豌豆，三葉草，豌豆，南瓜和辣椒等蔬菜納入烏龜飲食。實際上，烏龜不能吃的蔬菜非常少。總體來說，軟質並且刺不多的蔬菜最好。

適宜貓咪食用的水果：

1、香蕉：

富含無機鹽和一些維他命，含有較多的鎂、鉀等元素。要注意的是：

未成熟的香蕉不可餵食。生香蕉中含有的大量的鞣酸，有澀味。和番茄一起餵食時得注意份量，兩者含水量都比較大，容易引起拉稀。

2、葡萄：

含有礦物質鈣、鉀、磷、鐵以及多種維他命。要注意的是：葡萄含糖量較高，一次餵食分量不宜過多。忌與魚同食。

3、蘋果：

蘋果是烏龜非常喜歡吃的食物之一，不過要注意的是，蘋果不可與胡蘿蔔同食。

4、其他水果：

西瓜，橘子，草莓，芒果和西紅柿都能吃。而仙人掌果，菠蘿和其它果皮堅硬或鋒利的水果，應削皮後再餵給烏龜吃。

延伸閲讀：你聽說過龜龜會有出眠厭食症嗎？生病原因竟與冬眠前生活習慣有關

+ 21

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】