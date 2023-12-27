釣魚網紅從海中撈起三花貓　從此頻道點閱暴增　網民：喵星人加持

想釣魚卻釣到一隻三花貓！日本一名YouTuber平時相當熱愛釣魚，然而某天他運氣不佳提前收工，離開的路上卻意外聽見微弱的叫聲，循著聲音的來源才發現有隻幼貓在岸邊載浮載沉。這名釣客事後收編了這隻小貓咪，個人頻道也轉型為貓奴YouTuber，點閱數更因此暴增了數十倍，讓網友笑說「是帶來幸運的三花貓～」



日本YouTube頻道「僕と うみ のスローライフ」一開始上傳了許多釣魚日常影片，某天他一如往常到海邊釣魚，然而這天的收穫卻相當不理想，讓他決定提前收工回家休息。當他往停車場的方向走去時，卻依稀聽到有小動物的求救聲，沿著聲音的方向尋找，赫然發現求救訊號是從海面上傳來，一隻幼貓正在海面上漂浮需要救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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身為專業釣客的他立刻拿出手邊的大撈網，迅速將海面上的「獵物」打撈上岸，確認真實身分是一隻年幼的三花貓。原PO很快地用毛巾擦乾溼答答的貓咪，及時救援讓牠免於冬天的海風，隨後還帶回家沖熱水澡照顧。喵星人彷彿知道救命恩人的好意絲毫不反抗，原PO則認為這是一種緣分因此決定收編。

從那天起原PO成為了不折不扣的貓奴，原本滿滿釣魚影片的YouTube頻道更是「畫風突變」變成貓咪專區，不乏吃飯、逗貓、洗澡等療癒影片。點閱數也從以往平均幾千次激增為數萬次，其中釣到貓的影片點閱數更突破百萬，讓網友感動表示「這隻三花貓是帶來幸福的貓」。

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