狗狗不聽話怎麼辦？獎勵比懲罰好得多　還可試試興趣訓練法

相信大家在剛購買玩寵物狗的時候都比較苦惱，畢竟還跟他不太熟悉，狗狗是非常不聽話的，所以大家就要採取一系列的措施去訓練他，比如說獎勵方法， 懲罰措施等等，這些都有助於幫助大家訓練狗狗。



現在的社會，人們的工作節奏都很快，所以說一個人難免會比較孤獨，和那一部分人都會選擇去養一個寵物狗，這樣一來也能給自己解解悶，給自己的生活增添更多樂趣，但是大家在剛買完狗的時候，一定都有這樣的一個苦惱，這些狗狗非常不聽話，那麼應該如何解決這個問題呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 獎懲措施訓練法

雖說狗是動物，但是他也是非常有靈性的，如果大家能感受到，就用狗狗排便的這個事情來說，大家要引導著他們在固定的地點去排便，如果他做得好了，那麼可以獎勵牠一些吃的東西，但是如果他沒有按照這個規定去做的話，就可以懲罰他們，與懲罰的方式，大家可以自己選擇，但是絕對不能夠過於粗暴，因為狗狗的簡介性是比較強的，如果大家慾望比較粗暴的方式對待他，那麼他就會比較叛逆，以後會更加難以管理，你需要口頭上的去說他幾句，懲罰他幾句，那麼狗其實就能夠明白，下一次就會注意這些問題。我個人認為獎勵措施的效果要更好一點，不過大家都可以去嘗試一下，畢竟都是訓練的方法。

2. 興趣訓練法

什麼叫做興趣訓練法？其實這個方法是比較簡單的，大家可以拿一些狗狗比較喜歡的東西，或者是玩具去吸引牠，這樣一來去慢慢引領著他做一些事情，如果做得好的給獎勵，做得不好的，然後繼續接著訓練就行，這樣的方式不僅讓他們能夠得到一個好的訓練，還可以增進主人跟狗狗之間的感情，畢竟狗是一個很有靈性很忠誠的動物，如果說主人對牠好的話，牠也就會拼命的護著主人，這就是狗狗的忠誠。

3. 強制性訓練方法

這個方法其實並不建議大家使用，但是如果遇到一些比較倔強的狗，使用了各種方法都沒有辦法讓他改正的話，就可以用這種強制的手法去執行，比如說狗在經過一段時間的訓練之後，還是隨地大小便，那麼在這個時候，主人就可以用強制性的方法把牠拉到便盆，或者是呵斥牠，只有在這樣超強的刺激作用下，才能夠讓牠意識到自己的錯誤，才會有一定的效果。

狗狗的訓練是比較簡單的，所以大家不用過於著急，一定要有耐心，畢竟狗是動物，大家也要抱著一顆平常心去對待牠。

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