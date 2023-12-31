網傳這方法能測出喵星人智商 她家大橘這反應讓寵主當場懷疑人生
撰文：聯合新聞網
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曾在國外抖音上爆紅的「貓咪牆壁挑戰」（Cat Wall Challenge）指的是將貓咪抱起面對牆壁靠近，認為只要是聰明的貓貓都具有伸手抵住牆壁的反射動作，吸引許多飼主爭相測試。
而日本有名飼主近日就讓愛貓也一起嘗試這個挑戰，沒想到結果讓一向以為自家貓貓很聰明的主人都看傻了眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
請各位看看我家的貓！
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從推特用戶@okaiharuko上傳的照片中可以看到，這隻橘貓被主人抱在懷中，靠近牆壁時貓貓居然毫無反抗，直接用自己的臉貼著牆壁，滿臉慵懶厭世的表情看起來相當無奈，而這與傳說中「高智商」相差甚大的反應也讓主人看了都忍不住在貼文中表示「請各位看看我家的貓！」
照片被分享到網路上後，累積超過340萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「哈哈哈哈看起來像是睡到一半被挖起來玩」、「好可愛呀」、「就算這不是聰明貓的反應，也肯定是可愛貓，對吧？」、「這代表貓貓很信任主人吧」、「果然橘貓基因騙不了人」、「這是貓咪的絕對領域」、「好有趣」、「我也要抓我家貓貓玩。」
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