動物園看到橘貓蜷縮雪地　心疼想抱走卻遭工作人員急阻：牠是同事

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~你們說，差點把別人貓薅走是一種什麼樣的體驗？



前些日子，小姐姐@薑汁老鼠肉 去黑龍江牡丹江市橫道河子虎園看老虎，不知是不是運氣不好，走了快一個小時的路只看到了一隻瘦老虎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她有些沮喪，在茫茫雪地裏漫無目的地走著，突然，發現雪地中央卧著一隻端正的橘貓。看著牠努力蜷縮的樣子，給小姐姐心疼壞了，尋思零下十幾度的天氣，貓咪連個取暖的地方都沒有，就這麼窩在雪地裏不得凍壞了？！

於是，她飛奔過去，將貓一把抱在懷裏。小貓倒是聽話，也不掙扎，就……非常穩重。小姐姐想著遊客中心離這不遠，也挺暖和，就決定帶貓過去。

沒想到，這貓可奇怪了，一靠近遊客中心就開始掙扎，瘋狂地扭動然後跑回雪地裏。

小姐姐也沒多想，見貓跑了就去追，然後再試圖帶回遊客中心，來來回回折騰了得有四五次。

一人一貓的動靜引起了工作人員的注意，他看起來有些緊張，快步走過來，試探性地叫了一聲：「小橘？」

橘貓聽到立刻掙脱小姐姐的懷抱，屁顛顛地朝那人跑了過去。小姐姐有些懵逼，後知後覺地問：「這貓是你們餵的嗎？」

工作人員點了點頭：「對啊，不然咋長這麼胖……」好吧…怪不得貓一到遊客中心就跑，原來是不想回家！！！

怪不得大哥看起來這麼著急，原來以為小姐姐是偷貓的。

她有些尷尬地笑著說：「但凡這大哥晚出來幾分鐘，這貓我就抱走了～」後來，她把這段趣事分享到網上，評論區不少網友都覺得貓很眼熟。

@問就是你對：我也碰到過這隻貓，把我的筋餅吃完扭頭就走，好無情。貓：一般；啥一般？餅一般，人也一般

@momo：前幾天也碰到牠了，好大一隻！特別親人，看到我們就跑過來蹭蹭，每個人都要蹭蹭，是個雨露均霑的好貓貓！

@eeyye：我還抱了牠呢！真的好乖呀！很粘人！

@柳六六：我也擼過這隻東北小老虎，上來就碰瓷蹭來蹭去，可愛死了~……

小姐姐這是差點就把人家虎園的貓給偷走了哈哈~

說起來，類似這種抓馬事件，好像常有發生：

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網友@vivian 表示曾看過一個帖子：有人想把別墅區的流浪貓帶回家養，結果保安猶豫了一下說業主都是買一百多塊錢一斤的貓糧來餵，你帶走牠還要受苦。

一小姐姐在樓道裏偶遇一隻布偶貓，以為是走失的流浪貓，趕緊拿貓糧投餵。

誰知牠看了一眼貓糧，聞了聞，假裝吃兩口就站起身嫌棄地走了……

小姐姐不明所以，又怕牠再丟，趕快跟上。小貓也挺有意思，一邊往上爬樓梯一邊回頭確認她有沒有跟上…直到，牠到家了。

就無語！

小貓：「吃的太差了，要不來我家吃點？」

小姐姐：對不起，打擾了！……

所以說，想薅流浪貓之前，一定要先確認清楚，不然……

延伸閲讀：受不了室友每天只會偷懶等吃從不打掃 網民求協助：在線等，急

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