群貓圍爐取暖卻來了特別客人 小貓禮貌上前交涉：可以讓一下嗎？
撰文：貓與愛的世界
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網友@midorinotanbo的家裏養了7隻小貓，每到冬天，小傢伙們就喜歡圍著暖爐來取暖。
為此，鏟屎官特地給貓咪們準備了坐墊，雖然位置不太夠，但先到先得嘛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天天氣冷，鏟屎官又將火爐打開了，貓咪們很快就圍坐了過來。不過好像有些不對哦，混進了奇怪的「貓咪」！
原來網友的女兒也和貓咪一起取暖了。
這時，一隻姍姍來遲的三花貓湊了過來。貓：「可以讓一下嗎？這是我的座位！」冷酷的小丫頭選擇拒絕了貓貓，於是……
貓：「那我坐這裏好了」
還好有空位啦，不然很難這麼和諧的取暖哦！
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