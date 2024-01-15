情侶心有靈犀齊呼就是牠　癱瘓奶貓逆轉貓生成網紅　緣份太奇妙

收養動物是一種愛的表現，尤其是收養了一隻需要特殊照顧的動物，讓牠的生命再次活得出彩！



據國外媒體BORED PANDA的報導，情侶檔「薩布麗娜」和「詹姆斯」（Sabrina and James）某天突發奇想，來到動物收容中心裡打算領養一隻需要特殊照顧的喵星人回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當兩隻後腿雙雙癱瘓的小小喵星人「奧菲」（Aoife）出現在他們的眼前時，情侶二人立馬表示：就是牠了，我們要帶牠回家！由於奧菲出生時骨盆受損，患有嚴重的髖關節發育不良之外，胸部附近的脊柱還出現了巨大的彎曲。畸形的脊椎也導致奧菲失禁，不得不穿上一整天的尿布。

對於奧菲可憐的遭遇，情侶倆更斷定自己必須 扛起照顧奧菲一生的責任 。沒想到情侶不僅給予了奧菲一個良好的生活品質，甚至把奧菲一口氣打造成為「小小IG網紅」！

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