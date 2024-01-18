愛犬總是緊跟身後不願離開　網紅在剪片時才發現1心碎畫面秒淚崩

毛小孩永遠都是人類最好的朋友。一名女子在家中架設攝影機拍攝自己平常生活點滴，卻意外捕捉到令人心碎的畫面，她的愛犬總是在他做事情的時候安靜的做下等她完成所有事物，為了只是想要擁有更多互動、讓飼主注意到自己，女子檢視影片時發現自己常常都忽略愛犬的情感互動需求感到十分愧疚。



Tiktok一名女網友「daisyguerrero04」經常在各大影音社群網站上分享自己的生活點滴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有一天她意外拍到令人心碎的畫面，由於她經常在家中架設攝影機拍攝Vlog生活紀錄，結果發現自家愛犬一直緊跟在身後，發現飼主很忙的時候就乖乖蹲在原地不動，僅只是想要得到飼主多點關愛，而當飼主發現狗狗的時候只是簡單敷衍一下摸個頭就走了，狗狗發現這樣的狀況依然跟上前去，繼續想要跟飼主互動，沒想到等到都是一場空，只見狗狗滿眼失落坐在地上繼續癡等，就只是想要被媽媽多接觸一點。

女網友表示，她其實沒發現自家愛犬如此想要得到她的注意，意外在剪片時看到這些狗狗在等她完成事情討摸摸與求互動的模樣感到十分愧疚，「我自己作為一個主人十分失格，太投入在自我世界忘記跟狗狗互動，結果沒想到因為太忙碌很少跟毛孩交流，很對不起牠們」。

這段影片在網路上吸引超過5百萬人觀看，網友留言表示「這段影片很有啟示意義，有時候毛小孩要得不多，只是希望你陪他多玩一點」、「看到狗狗不斷想要跟飼主互動卻落空的模樣好心疼」、「希望這部影片可以警醒更多主人，生活工作再怎麼忙，既然有了毛小孩請好好陪牠們玩，哪怕只是半小時都好，專心陪陪牠們吧」。

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