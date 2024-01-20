替狗狗梳毛有什麼技巧？5個簡易步驟刷掉死毛和灰塵確保更健康

狗狗飼養的好不好，從被毛上就可以看出來，護理好的狗狗，牠的被毛應該是柔順光滑，看起來油汪汪的；而護理稍差些的狗狗，牠的被毛就會是黯淡無光並且有打結的情況。所以寵物主日常一定要做好狗狗被毛的護理工作，今天波奇網小編就來說說刷理犬被毛的方法，下面就來看看吧。



刷理狗狗被毛的方法：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 選擇合適的工具長毛犬因其被毛較長，使用鋼絲刷會扯斷被毛，應選擇圓頭針刷或鬃毛刷；短毛犬可使用平滑的鋼絲刷；光毛犬則可選擇橡皮刷。

2. 刷理的順序通常從犬的左側後肢開始，從下向上，從左至右，依次刷理後肢—臀部—身軀—肩部—前肢—前胸—頸部—頭部。一側刷理完畢換另一側，最後刷理尾部，刷理肩部時不要忽略腋窩部位。

3. 如果遇到毛結，應先用手輕輕將毛結拉松，再壓住毛根，將毛結一點點梳開。如果毛結過大或較結實，則去除毛結。

4. 分層刷理一隻手掀起被毛，輕輕壓於掌下，另一隻手從被毛根部向外刷理，保證一層一層地進行刷理，每層之間要看得見皮膚。

5. 反覆刷理每個部位確保刷遍犬全身，包括尾巴和足部，刷掉死毛和灰塵。

狗狗被毛的作用是什麼

犬的被毛具有保護犬免遭外界刺激和有助於維持正常體溫的作用。被毛的結構由外層毛和次生毛兩部分組成，外層毛或稱粗硬毛，主要負責保護皮膚，特點是硬、厚、長；次生毛是短並呈絨狀的保護性下毛（又稱底毛），主要負責調節溫度，質地柔軟。厚厚的下毛對寒冷地區的犬來說很重要，但並非所有的犬都有下毛。被毛還具有美觀和保護的功能，並能反映犬的整體健康狀況。被毛可以是純色的，也可以是雜色的。犬被毛的健康生長與汗腺和皮脂腺的關係很大。

被毛是一種角質的、柔軟的、有彈性的絲狀物。皮膚上面可見的那部分實際上是死掉的部分，犬的被毛在同一只犬軀體上存在多種不同的質地和分佈。被毛的長度、粗細以及質地各不相同，牠們的形狀也不同，有直立的、柔軟的、波浪狀的、捲曲的等。許多因素都可以影響被毛的特徵，年齡太大、營養不良或健康欠佳的犬被毛會出現無光澤、質脆、變色等問題。

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