寵物｜倉鼠籠清理教學　這位置需重度洗刷　清潔頻率該如何制定？

倉鼠是一種十分可愛的小動物，萌萌的體態深受大家喜愛。由於倉鼠籠子佔地小，所以飼養倉鼠的人也越來越多了。飼養倉鼠的同時，我們也要注意保持倉鼠及其籠子的衛生，定期清理倉鼠籠子也是必要的。



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清理籠子的目的是保持鼠鼠生活環境乾淨衛生，不用品種繁多，切不可弄巧成拙，使鼠鼠誤食清潔劑，消毒液等，釀成悲劇。很簡單，我們無非要做的就是細緻入微，清理工作的環境也很重要，避免細菌的散佈，當然廁所是最佳選擇了。

在清理工作開始時，首先要將鼠鼠放置安全。外帶籠最好不過了。可以不用提供過多的物品玩具以及食物和水，畢竟在這裡待不長時間。

清洗時我們會用到酒精和消毒水。酒精的刺激性較強，所以清理時，鼠鼠一定要遠離，最好準備個其他籠子。擦拭過的物件要放在通風處涼乾，再拿乾淨毛巾擦拭一遍。消毒水可以自製，最常見的就是84泡騰片了，也很簡單，需要提醒的是84泡騰片有輕微腐蝕性，注意防護措施。 84的刺激性比酒精要大，所以清理完籠子等環境，需要一定時間揮發，等氣味消散之後同樣需要乾淨毛巾再擦拭一遍。

清理工作首先要將籠內木屑，排泄物，浴沙，食物殘渣等清理掉，而後根據臟的程度刷洗，可大致分為重度洗刷，適當沖刷，一般擦拭，劃分程度可大量減少清理工作，一般為半個月重度刷洗，一個星期適當沖刷，2日左右一般擦拭，可根據實際情況制定方案。

清理時一定注意邊縫角落污漬處，那是細菌滋生的絕佳場所，這些地方清理乾淨了，其實其他的就可簡單刷刷了，清潔劑建議使用洗衣液，因為好沖洗，不留殘餘，洗衣粉洗滌淨是堅決不推薦的，刺激性不說，沖洗N遍還有泡沫，對鼠鼠很是不利。

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