等巴士時遇上流浪貓 糾結一夜決定帶牠回家 你願為浪浪回頭嗎？
撰文：貓與愛的世界
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幾個月前，網友@Keighley Eryn Card 在公交站等車的時候，突然聽到了一隻小貓的叫聲。
她低頭看去，一隻小奶貓朝着她走了過來。小貓很親人，一直喵喵叫，特別可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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當時網友就有一種衝動將牠帶回家，但又怕牠是有主人的，只能跟貓咪完了一會。
然而坐車回到家後，網友心裏特別不安，她怕貓貓就是一隻流浪貓，那麼小獨自一貓很難生存。
就這樣糾結了一整晚，她決定回到公交站那裏看看，沒想到又看到了那隻小貓孤零零的徘徊。
這下，網友下定決心將小貓帶回了家，並給牠取名「Jasper」。現在的小傢伙已經是一隻強壯的貓貓啦~
有人願意為一隻流浪貓回頭，真好啊~
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