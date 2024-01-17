你家貓咪是天才嗎？這份智力測驗為你釋疑 拿到滿60分便是聰明貓
撰文：聯合新聞網
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想知道你家的貓咪智商有多高嗎？曾有研究表明，貓咪其實比狗還聰明，牠們的短期記憶時間甚至比人類還要長20倍。著名動物學家布魯斯．福格爾（Bruce Fogle）曾於著作《The Cat's Mind》中分享一個貓咪智力測驗，有興趣的貓奴們快來測看看你家的貓咪有多聰明吧！
※測試前，你需要和貓咪待在一個安靜的地方，不受外界打擾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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測驗題目：
1. 貓咪可以自己吃飯、喝水、排便、梳理毛髮，懂得照顧自己的身體。
2. 貓咪試圖利用、操縱主人來獲得自己想要的東西。
3. 對於陌生人的來訪沒有任何反應，表現得輕鬆自在。
4. 知道自己的名字，呼喚牠的時候會跑過來。
5. 眼神總是明亮、水汪汪的，充滿好奇心，經常觀察周遭環境。
6. 了解主人的心情與情緒，並做出相對的反應。
7. 可以透過各種方法打開門或抽屜。
請根據下方評分表計算分數：
做不到：0分
有時可以做到：5分
做得很好：15分
分數結果：
0~20分：智力天生就比其他貓咪低一點。
21~30分：智力略低於水平，但在日常生活中並不會有大問題。
31~40分：智力水平一般。
41~50分：智力稍高於水準。
51~60分：與其他喵星人相比，算是非常高了！
61~70分：牠就是個天才！
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