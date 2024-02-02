跟柴柴打雪仗 結果牠毫不閃避1招面對笑翻網民：是吃東西表演？
撰文：聯合新聞網
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柴柴的思想可能跟一般狗狗不一樣。一名飼主曬出家中的柴犬打雪仗跟大家都不太一樣，其他狗狗打雪仗是會躲避雪球，柴柴竟然當場張開血盆大口大吃雪球，脫序的爆笑模樣讓不少網友笑翻。
X(原推特)一隻網紅柴犬風太(ふう太)相當受歡迎，牠的飼主經常將狗狗的爆笑日常放在網路上跟大家分享。
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日前風太的飼主貼出兩張照片吸引不少網友熱議，只見飼主在下雪天跟風太玩起打雪仗，沒想到風太沒有閃避丟來的雪球，卻是張大嘴巴狂吃雪，搞笑的模樣讓飼主忍不住大笑。
風太搞笑的照片相當有動感，吸引超過萬名網友按讚轉發，網友留言表示「柴柴重新定義什麼是打雪仗的精髓」、「柴柴：原來飼主在跟我玩吃冰遊戲」、「柴柴的笑臉好療癒」、「柴柴一定想說為什麼飼主要一直拿雪球砸我」。
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