飼養鸚鵡有什麼地方要注意？原來各階段都有不同　照顧雛鳥最廢神

隨著年齡的增長，鸚鵡的飼養方式也會發生一定的改變，雛鳥時期是其最脆弱的時候，所以也是飼主最需要關注的一個階段。



如果不是特殊情況，最好不要養年齡太小的鳥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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出殼一周內的雛鳥，眼未睜開，全身披著在卵內已經形成的稀疏絨羽，頭部牽強能抬起，還不能發出乞食聲，食後即垂頭而睡，這時期的雛鳥最難養，尤其剛出殼的2－3天雛鳥，切記不要驚嚇。

假如發現這階段鸚鵡不餵雛鳥，可採納人工餵雛。人工餵雛的飼料是青菜泥佔50%，熟蛋黃佔40%，玉米粉和碗豆粉佔10%，共同研磨均勻成稠漿狀，用餵食的竹籤取少量飼料，輕輕敲擊育雛窩，雛鳥即會抬頭，張開嘴乞食，趁鳥張嘴時，迅速將食籤著入鳥的嘴中、餵食的動用要快而穩，稍慢鳥嘴就會閉合。餵食要逐個輪餵，不要遺漏。餵量以鳥的右頸部分明突出，鳥也不再張嘴為止。一天需餵6－8次，一般每隔一個半小時左右就餵一次。具體還要看雛鳥的食慾、消化、精神狀況、糞便情況等。如缺乏食慾還要適當調整，另餵一點葡萄糖水。

出殼一周後的雛鳥，一般已睜開眼，開始長出羽軸，羽軸的頂端羽鞘未破，故雛鳥的體表長著藍色光滑的針狀物，俗稱「引線毛」（這時期短，3－4天后羽軸頂羽鞘開裂，長出羽片。這時期雛鳥食慾開始旺盛，食量逐漸增加。飼料中要增加蛋殼粉或鈣粉，以防發生軟骨病。）

飛羽前期從針羽的頂端有飛羽長出，外形似鍋鏟，故稱」剷刀毛「，鳥體比絨羽期長大幾倍，一般出殼12天后會爬高、行走。人工飼餵的鳥3-4小時餵1次，早上6:00餵料，遇氣溫高時，餵料後再適量餵些淨水。

飛羽後期雛鳥的羽毛除尾羽較短外，身體的其它部分已被羽毛覆蓋，但仍有少量絨羽露在正羽的外面，尤其頭部更為分明。這時期出殼25－30天的雛鳥，可以離巢上籠飼養，籠內置食缸、水缸，除天天人工輔助餵幾次食外，逐漸練習鳥兒採食，硬料可以增加，多餵穀子，稗草籽和增加適當的蛋米。逐日可餵1片油菜葉，以增加維生素、纖維質。

鸚鵡經過6－7周的飼養羽毛完全長齊，這時已經可以飛行，體格健壯，但是羽毛的顏色沒有成年鳥那麼鮮亮，發育還未完全。

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